Під час однієї з крайніх місій, коли було уражено військову баржу в Керченській бухті, ЗСУ виявили на одній третій відстані в 700 км.

Російські окупанти вже не можуть підійти до нас впритул, оскільки працюють наші дрони, системи, в тому числі штучний інтелект. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2025".

"Говорячи про морський компонент, варто сказати, що цей рік був доволі непростий, але ми з колегами з ГУР багато показали в морі, не допустили відновлення там домінування РФ. Сьогодні наші дрони - не просто дрони, які працюють в режимі каміказде, це багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, і FPV-дрони, і інші засоби, і в тому числі використовуються для дистанційного мінування", - сказав Малюк.

Він навів приклад, що під час однієї з крайніх місій, коли було уражено військову баржу в Керченській бухті, нас виявили на одній третій відстані в 700 км.

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"Інші дві треті відстані ми туди йшли в стані постійного вогневого контакту з ворожою авіацією. Але вони не можуть уже підійти до нас впритул, щоб знищити нас, оскільки працюють наші системи і в тому числі працює штучний інтелект", - розповів голова СБУ.

Робота морських дронів

Як повідомляв УНІАН, у грудні морські дрони СБУ "Sea Babу" уразили російські вертольоти, літаки та баржу російських окупантів в Керченській бухті - серед окупантів були вбиті та поранені. Зазначається, що в ніч проти 6 грудня група морських дронів "Sea Babу" вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити.

"Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь", - наголосили у спецслужбі.

На новітніх "Sea Baby" було встановлено крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

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