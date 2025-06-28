Вона призначена для підтримки підрозділів в складних умовах, в тому числі на замінованих ділянках.

Міністерство оборони допустило до експлуатації у Збройних силах України (ЗСУ) вітчизняний безпілотний наземний комплекс "Мураха".

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки. Там розповіли, що "Мураха" – гусеничний роботизований комплекс, призначений для підтримки підрозділів в складних умовах, під вогнем противника та на замінованих ділянках фронту.

В Міноборони додали, що "Мураха", з огляду на свої габарити, один з лідерів по вантажопідйомності – він здатен перевозити більше ніж півтони ваги на десятки кілометрів.

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"Різні канали управління дають змогу використовувати комплекс в зоні роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Ходові особливості цього комплексу дозволяють рухатись по місцевості зі складним рельєфом та долати невеликі броди", - мовиться у повідомленні.

Зброя для ЗСУ

Раніше Сили оборони отримали вітчизняний безпілотний наземний комплекс TERMIT. Комплекси можуть бути й носіями бойових модулів. Нова версія має покращені динамічні характеристики, має потенціал для подальшого удосконалення.

TERMIT здатен перевозити до трьох центнерів ваги. Завдяки приземкуватому силуету, низькому центру ваги, гусеницям цей наземний робот може рухатись по різним типам ґрунтів та поверхонь: важким бездоріжжям, крутосхилами, долати перешкоди, рухатись траншеями тощо. Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, за які робот здатен подолати кілька десятків кілометрів.

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