Гаубиця встановлена на шасі КрАЗ-63221 та має спарену броньовану кабіну для розміщення обслуги бойової машини.

На полігоні Широкий Лан у Миколаївській області почалися випробування 155-мм САУ "Богдана".

Про це стало відомо Defense Express.

Мова йде про попередні випробування, які полягають в оцінці реальних можливостей озброєння та відповідності визначеним вимогам.

Українська самохідна артилерійська установка 2С22 "Богдана" калібром 155-мм розробляється на підставі спільного рішення Міністерства оборони України та публічного акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування" з лютого 2016 року.

Вперше український зразок показали 14 липня 2018 року, а вже 24 серпня того ж року САУ 2С22 "Богдана" могли побачити всі охочі під час військового параду на честь Дня Незалежності. Попередньо передбачалось, що ДКР "Богдана", на яку вже витрачено 140 мільйонів гривень, буде завершена у 2020 році. Але темп розробки було втрачено, зокрема, через проблеми з закупівлею боєприпасів.

САУ "Богдана" розглядається як один з важливих елементів переозброєння ракетних військ та артилерії української армії на сучасні зразки.

Для попередніх випробувань САУ "Богдана", за нашою інформацією, застосовуються як 155-мм снаряди М107 та Mod 272 (інертні) виробництва Турції, так і 155 мм артилерійські снаряди, які були закуплені у чеської компанії Excalibur Army - включно із далекобійними уламково-фугасні снарядами з поліпшеною аеродинамікою і ведучим паском HE ERFB-ВВ.

САУ 2С22 "Богдана": характеристики

САУ 2С22 "Богдана" виконана у натівському 155-мм калібрі. Якщо зважити на презентацію, САУ має забезпечити дальність пострілу до 40 км звичайним снарядом та до 60 км завдяки застосуванню активно-реактивного боєприпаса.

Гаубиця встановлена на шасі КрАЗ-63221 та має спарену броньовану кабіну для розміщення обслуги бойової машини. Ствол 155-мм гармати з "прогресивною нарізкою" було виготовлено на Краматорському заводі важкого верстатобудування.

На "Богдані" також має бути встановлена цифрова система управління вогнем та автомат заряджання - аби бути мобільною, швидкою і невразливою від зворотнього вогню ворога. На сьогодні виготовлений перший дослідний зразок, який пройшов ходові випробування.

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Автор: Денис Прядко