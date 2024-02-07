Російські окупанти вже не раз запускали по українській землі балістичні ракети, які їм надала КНДР (це Корейська Народно-Демократична Республіка)
РФ запускала північнокорейську балістику по Україні "щонайменше дев'ять разів", про це під час виступу на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй розповів Роберт Вуд - заступник постійного представника Штатів при ООН, повідомляє "Суспільне". За його словами, українська сторона намагається шукати шлях до тривалого і справедливого миру на своїй землі відповідно до принципів Статуту ООН, навіть попри те, що російський диктатор Володимир Путін не показує будь-яку серйозну зацікавленість у мирному врегулюванні протистояння.
Вуд підкреслив, що у цій війні єдиний агресор - це РФ, і лише ця країна здатна завершити повномасштабний конфлікт. "Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, які підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки", - сказав він під час виступу.
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11 січня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що є перші докази використання Росією проти української держави ракет, виготовлених у КНДР. За його словами, експерти з'ясували, що запущена супротивником 2 січня по центральній частині Харкова ракета - озброєння малої дальності, яке розроблене у Північній Кореї.
Пізніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що вороги могли використати проти України північнокорейську балістичну ракету KN-23, і вона схожа на російську балістику 9М723 для оперативно-тактичного комплексу "Іскандер".
Довідка УНІАН. Балістика - це які ракети. Балістичними називають ракети, які набирають велику висоту, а потім з неї на шаленій швидкості рухаються до цілі. Такі ракети дуже складно "засікти" протиповітряній обороні, оскільки вони здатні подолати сотні кілометрів за лічені хвилини.