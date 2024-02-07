РФ та Північна Корея мають відповідати за свої дії, зазначив заступник постійного представника США при ООН.

Російські окупанти вже не раз запускали по українській землі балістичні ракети, які їм надала КНДР (це Корейська Народно-Демократична Республіка)

РФ запускала північнокорейську балістику по Україні "щонайменше дев'ять разів", про це під час виступу на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй розповів Роберт Вуд - заступник постійного представника Штатів при ООН, повідомляє "Суспільне". За його словами, українська сторона намагається шукати шлях до тривалого і справедливого миру на своїй землі відповідно до принципів Статуту ООН, навіть попри те, що російський диктатор Володимир Путін не показує будь-яку серйозну зацікавленість у мирному врегулюванні протистояння.

Вуд підкреслив, що у цій війні єдиний агресор - це РФ, і лише ця країна здатна завершити повномасштабний конфлікт. "Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, які підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки", - сказав він під час виступу.

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11 січня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що є перші докази використання Росією проти української держави ракет, виготовлених у КНДР. За його словами, експерти з'ясували, що запущена супротивником 2 січня по центральній частині Харкова ракета - озброєння малої дальності, яке розроблене у Північній Кореї.

Пізніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що вороги могли використати проти України північнокорейську балістичну ракету KN-23, і вона схожа на російську балістику 9М723 для оперативно-тактичного комплексу "Іскандер".

Довідка УНІАН. Балістика - це які ракети. Балістичними називають ракети, які набирають велику висоту, а потім з неї на шаленій швидкості рухаються до цілі. Такі ракети дуже складно "засікти" протиповітряній обороні, оскільки вони здатні подолати сотні кілометрів за лічені хвилини.

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