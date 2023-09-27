Німецький канцлер думає, що технічна сторона застосування цих ракет вкрай складна.

Німеччина наразі утримується від відправки в Україну високоточних ракет великої дальності Taurus через побоювання, що вони вимагатимуть роботи німецьких техніків на землі.

Як повідомляє The Wall Street Journal, існує ще одне побоювання: німці вважають, що постачання Taurus може наблизити Берлін до прямої конфронтації з Росією.

Taurus – це німецький варіант ракет Storm Shadow та Scalp, які Великобританія та Франція вже відправили до України. Німецькі чиновники розповіли виданню, трипартійний коаліційний уряд Німеччини схвалив постачання Taurus, але канцлер Олаф Шольц заморозив його.

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На думку Шольца, для перекидання військовослужбовців у зону бойових дій для обслуговування систем буде потрібно голосування парламенту. Деякі німецькі чиновники стверджують, що Taurus можуть передати, якщо США відправлять ATACMS. Видання пише, навіть якщо передачу ракет буде схвалено найближчим часом, Україні може знадобитися набагато більше часу для розгортання цієї зброї. Радянські військові літаки доведеться переобладнати, щоб вони могли нести цю ракету.

Taurus для України

Кілька тижнів тому The Wall Street Journal писав, що можлива передача Україні американських далекобійних ракет ATACMS може підштовхнути Німеччину до надання ЗСУ крилатих ракет Taurus.

Повідомлялося, що Берлін вважає за краще "рухатися разом із Вашингтоном" у поставках нових типів озброєнь Україні для оборони.

На думку експерта Коваленка, саме так і станеться - якщо західні партнери передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS, то ЗСУ отримають і ракети Taurus.

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