Також в Німеччині пообіцяли до кінця року передати більше зброї для нашої країни.

Минулого тижня Україна отримала від Німеччини ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM і SLS. Про це повідомив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг в інтерв'ю RND.

"Ми виконуємо поставку на високому рівні, і ми будемо підтримувати цей високий рівень. Лише минулого тижня ми поставили дві системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM і SLS. І до кінця цього року ми поставимо ще дві системи ППО, середню двозначну кількість бойових машин піхоти і бойових танків і п'яти-шестизначну кількість артилерійських боєприпасів. Це дійсно суттєво", - наголосив він.

За словами Фройдінга, уряд Німеччини продовжує залишатися єдиним у своїй підтримці України.

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"Кожен крок у пошуках миру слід вітати. Однак важко серйозно оцінювати шанси. Це пов'язано з тим, що Росія диктує свої умови, визнаючи анексовані території, які не є прийнятними ні для України, ні для її західних партнерів", - підкреслив він, відповідаючи на запитання про те, чи розвиваються зусилля щодо миру в Україні.

Допомога Україні від Німеччини - останні новини

Як писав УНІАН, у вересні Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги. Зокрема до нього увійшли танки Leopard 1 A5, САУ GEPARD, дрони та понад 60 тисяч боєприпасів калібру 155 мм.

Водночас напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що його країна замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T. За його словами, ці системи ППО допомогли збити понад 250 російських безпілотників і ракет та врятували багато життів в Україні.

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