Серед громадян Німеччини також не спостерігається підтримки збільшення військової допомоги Україні.

У Німеччині зросла кількість прихильників завершення війни в Україні дипломатичним шляхом.

Результати опитування DeutschlandTrend телеканалу ARD свідчать про те, що 55% респондентів вважають що дипломатичні зусилля німецького уряду щодо припинення війни в Україні не є достатньо ефективними. Зазначається, що у червні таких людей було на 14% менше.

Водночас 31% опитаних німців погоджуються з твердженням, що дипломатичні зусилля Німеччини є доцільними. У червні цей показник був на 12% більше. Ще 4% (раніше було 8%) опитаних вважають зусилля Німеччини надмірними.

Відео дня

Крім того, опитування свідчить про те, що серед громадян Німеччини не спостерігається підтримки збільшення військової допомоги Україні. Так, 41% висловив думку, що допомога від Німеччини вже є достатньою. 30% респондентів вважають, що вона надмірна, а 21% – що її, навпаки, бракує.

Думки респондентів також розділилися в питанні санкції проти Росії. 37% опитаних вважають, що обмеження заходять недостатньо далеко. Для 31% санкції є достатніми, водночас 23% вважають, що вони заходять занадто далеко.

Опитування проводилося дослідницькою компанією infratest dimap з 31 жовтня по 2 листопада серед 1307 громадян Німеччини, які мають право брати участь у виборах. Зазначається, що похибка результату не перевищує 2% для значень у районі 10% і не становить більше 3% для значень у районі 50%.

Війна в Україні: роль Німеччини

На початку війни РФ проти України Німеччина доволі повільно надавала Україні військову підтримку. З часом ситуація змінилася, і допомога почала надходити швидше.

26 жовтня 2022 року стало відомо, що Німеччина передала Україні боєприпаси, РСЗВ та САУ. Зокрема, було передано 2 реактивних систем залпового вогню MARS II з боєприпасами.

Водночас повідомляється, що у Німеччині за останні місяці зросла кількість людей, які схильні вірити у наративи та теорії змов на користь Росії. Так, 40% опитаних повністю або частково погодилися з твердженнями, що російська агресивна війна проти Україні стала "безальтернативною реакцією на провокацію НАТО".

Вас також можуть зацікавити новини: