Для цього використають потужності Rheinmetall.

Німеччина запропонувала виробити для України 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це чверть від загальної кількості, яку планують надати країни Євросоюзу.

Як повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung, відповідна пропозиція надійшла на зустрічі директорів збройових компаній. Випускати боєприпаси буде компанія Rheinmetall.

Зазначається, що наразі компанія може виробляти 450 тисяч артилерійських снарядів на рік, 350 тисяч із них - у Європі.

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"У перспективі Rheinmetall очікує значного збільшення виробництва в галузі артилерійських боєприпасів до виробничих потужностей близько 600 тисяч снарядів на рік", - розповів представник компанії.

Країни-члени ЄС домовились, що для часткового відшкодування витрат остаточне складання снарядів має здійснюватися на території ЄС. Компоненти можуть поставлятися з третіх країн. У зв'язку з цим Rheinmetall може надати близько 50 тисяч гільз, які концерн виробляє в Австралії, і заряди ракетного палива з південноафриканського заводу, але не 100 тисяч гранат, які виробляються в Південній Африці.

Боєприпаси для України

23 березня голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу оголосили про рішення надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів у наступні 12 місяців.

Як писав WP, ЗСУ наразі випускають близько 7700 снарядів в день. Водночас агресор стріляє приблизно втричі більше, ніж Україна.

Дещо раніше Європейське оборонне агентство назвало 18 країн, які погодились спільно купувати боєприпаси для України.

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