Перші 10 САУ закуплять найближчим часом.

Німеччина планує придбати 28 самохідних артилерійських установок, щоб замінити зброю, яку передали Україні для захисту від агресора.

Як пише Reuters, німецький уряд хотів тільки влітку звернутися до парламенту з відповідним проханням, однак міністр оборони Борис Пісторіус вирішив не чекати. Закупівлю зброї прискорили через критику, що поповнення запасів техніки відбувається надто повільно.

Зазначається, що вже найближчим часом планують закупити не менше 10 гаубиць німецького виробника зброї Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на суму близько 180 мільйонів євро вже найближчим часом, а також придбати опціони на закупівлю ще 18 гаубиць.

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За даними видання, йдеться про САУ Panzerhaubitze 2000, які активно застосовують ЗСУ у боях проти окупантів.

САУ Panzerhaubitze 2000 - що відомо

У червні 2022 року повідомлялось, що ЗСУ вже використовують Panzerhaubitze 2000 на фронті проти російських окупантів. У вересні Німеччина оголосила про відправку Україні ще чотирьох САУ Panzerhaubitze 2000 і боєприпаси для них.

Пізніше стало відомо, що на відновлення німецького арсеналу самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 щонайменше через три роки, оскільки 14 одиниць були передані Україні.

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