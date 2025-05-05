Це питання в країні не обговорюють.

У Греції заперечили повідомлення ЗМІ про те, що країна нібито може передати Україні неназвану кількість зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника грецького уряду. Він наголосив, що питання відправки комплексів Україні в Греції не обговорюється.

Примітно, що раніше це ж агентство інформувало про те, що партнери України ведуть перемовини про постачання додаткових систем Patriot. Домовленості про це намагаються досягти домовленості до саміту НАТО, який заплановано на кінець червня.

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Зазначалося, що серед потенційних постачальників називали Грецію та Сполучені Штати Америки.

Зброя для України: інші новини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони можуть отримати більше боєприпасів в рамках "чеської ініціативи" в 2025 році. Йдеться про 1,8 млн снарядів.

Водночас президент Чехії Петр Павел додав, що завдяки цій ініціативі вдалося зменшити співвідношення снарядів на фронті до 1:2.

Крім того ЗМІ повідомляли про те, що Франція збільшить виробництво "розумних" авіабомб для України. Йдеться про Armement Air-Sol Modulaire (AASM), відомих і як Hammer. Бомби від компанії Safran є дуже затребуваними в Україні.

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