Міноборони США планує лише на розвиток адитивних технологій для підводних човнів вкласти 300 млн доларів.

У ВМС США всерйоз націлились на використання 3D-принтерів у виробництві деталей для атомних підводних човнів. Усе для того, аби встигнути за графіком виробництва, ремонту та обслуговування цих субмарин.

Ба більше, саме адитивні технології (3D-друк) у Пентагоні назвали єдиною умовою для того, щоб залишитись у графіках виробництва, пише Defence Express.

Зазначається, що виготовлені таким чином деталі вже почали встановлювати на підводні човни, що свідчить про високий рівень довіри до цих технологій. Адже вимоги щодо надійності для деталей до підводних човнів значно вищі, ніж до багатьох інших видів техніки.

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Адитивні технології в створенні критичних компонентів американські військові застосовують, зокрема, й у підводних човнах класу Columbia, які мають прийти на заміну Ohio. Це стратегічні субмарини, озброєні міжконтинентальними балістичними ракетами і є основою ядерної безпеки США.

За словами контр-адмірала Джонатана Ракера, саме завдяки 3D-друк виготовляються, наприклад, клапани.

"Нам абсолютно необхідне адитивне виробництво. Якщо ви подивіться на компоненти кораблів - поковки, виливки, фітинги, клапани, кріпильні деталі - ми не зможемо задовольнити попит для будівництва необхідних нам підводних човнів, а також на підтримку їхньої експлуатації, не переходячи на адитивне виробництво", - підкреслив Ракер.

З огляду на це США почали вкрай активно вкладати кошти в ці технології. Зокрема, наступного року з $2 млрд бюджету, спрямованих на розвиток виробництва підводних човнів, одразу 15% (300 млн доларів) підуть на розвиток адитивних технологій.

Підводні човни - Китай

Як повідомляв УНІАН, згідно з останньою доповіддю Пентагону про збройні сили Китаю, Пекін спустив на воду свої перші атомні підводні човни з керованими ракетами. Це дасть йому можливість атакувати з суші та з моря, що раніше було прерогативою лише американських і російських кораблів.

Зазначається, що три нові китайські підводні човни можуть бути введені в експлуатацію до наступного року в рамках більш широкого розширення підводного флоту - як атомного, так і дизельного - який до 2025 року може налічувати 65 суден.

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