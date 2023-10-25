Три нові китайські атомні підводні човни можуть бути введені в експлуатацію до наступного року в рамках більш широкого розширення підводного флоту.

Згідно з останньою доповіддю Пентагону про збройні сили Китаю, Пекін спустив на воду свої перші атомні підводні човни з керованими ракетами. Це дало йому можливість атакувати з суші і з моря, що раніше було прерогативою лише американських і російських кораблів.

Звіт Пентагону, опублікований 20 жовтня, є першим очевидним підтвердженням того, що модифіковані підводні човни, помічені на китайських верфях за останні 18 місяців, є підводними човнами з керованими ракетами типу 093B. Про це пише Reuters.

У доповіді Пентагону йдеться, що в короткостроковій перспективі китайський військово-морський флот "матиме можливість завдавати високоточні удари на великі відстані по наземних цілях із підводних човнів і надводних кораблів, використовуючи крилаті ракети наземного нападу, що помітно підвищить можливості Китаю по демонстрації сили".

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Відомі як ПЧАРК, ракетні підводні човни зі звичайним озброєнням були розроблені Радянським Союзом під час "Холодної війни", у тому числі для ураження американських авіаносців. У той же час ВМС США розробили свою власну версію, переобладнавши човни з балістичними ракетами для перевезення більшої кількості крилатих ракет наземного нападу "Томагавк".

Крилаті ракети, як правило, є високоточною зброєю великої дальності, яка, на відміну від балістичної зброї, літає на малих висотах або ковзає по поверхні моря.

У 2011 році підводний човен USS Florida випустив 93 ракети "Томагавк" по ППО Лівії. Це був перший бойовий удар американського підводного човна і подія, яка, за словами регіональних військових аташе, була уважно вивчена китайськими стратегами.

"Деякі аналітики кажуть, що ВМС Китаю прагнутимуть використовувати ці кораблі в якості додаткової зброї проти авіаносців, а також як платформу для наземних атак, дозволяючи завдавати удари з набагато більшої дальності, ніж флоти менших ударних підводних човнів", - пише Reuters.

У доповіді наголошується, що три нові китайські підводні човни можуть бути введені в експлуатацію до наступного року в рамках більш широкого розширення підводного флоту - як атомного, так і дизельного - який до 2025 року може налічувати 65 суден.

Це відбувається на тлі зростаючої гонки підводних озброєнь, оскільки Китай будує нове покоління човнів з ядерним озброєнням в рамках своїх сил стримування, що розвиваються.

Коллін Кох, дослідник безпеки з сінгапурської Школи міжнародних досліджень імені С.Раджаратнама заявив, що ПЧАРК є важливим новим потенціалом для китайського військово-морського флоту.

Враховуючи очікуване основне озброєння у вигляді крилатих ракет, "це потенційно дозволить їм здійснювати масовані наземні і протикорабельні атаки на дистанції протистояння", що ускладнить стратегічні розрахунки суперників Китаю, сказав він.

"Я також очікую, що китайці дізналися з російського досвіду їхнього використання для загрози американським авіаносцям - з ПЧАРК можна завдавати удари на дистанції протистояння, на відміну від типового ударного підводного човна, у якого може бути більш обмежений вибір озброєння, і це реальна перевага", - говорить Кох.

У дослідженні, яке обговорювалося у військово-морському коледжі США в травні, зазначалося, що армія Китаю близька до прориву в тому, щоб зробити свої атомні підводні човни набагато тихішими і більш складними для відстеження Сполученими Штатами і їхніми союзниками.

Однак деякі дипломати та аналітики заявили, що незрозуміло, чи були ці досягнення використані в нещодавно запущених атомних підводних човнах. Очікується, що модернізація відбудеться на атомних човнах, спущених на воду, до кінця десятиліття.

"Якщо вони не впевнені в поліпшеннях, ми можемо очікувати, що ВМС Китаю будуть обережні в їх первісному розгортанні. Однак ми знаємо, що підводні сили є пріоритетом для Сі Цзіньпіна, і це ще одна ознака того, що вони до цього йдуть", - заявив Reuters військовий аташе Азії на умовах анонімності, що відстежує підводні сили Китаю.

Озброєння Китаю - новини

Раніше УНІАН повідомляв, що відповідно до щорічної доповіді Пентагону, станом на травень в арсеналі Китаю є понад 500 діючих ядерних боєголовок. Раніше в листопаді передбачалося, що до 2035 року Китай матиме запаси в 1500 ядерних боєголовок.

У новому звіті також зазначається, що ВМС Китаю мають у розпорядженні понад 370 кораблів і підводних човнів у порівнянні з 340 кораблями минулого року.

У відповідь МЗС Китаю заявило, що звіт Пентагону, в якому говориться, що до 2030 року Китай буде мати більше 1000 ядерних боєголовок, сповнений упереджень і спотворює факти. Представник МЗС зазначила, що Китай не має наміру брати участь в гонці ядерних озброєнь.

Нещодавно стало відомо, що Китай приступає до виробництва нового покоління підводних човнів з ядерним озброєнням, які, як очікується, вперше кинуть виклик зростаючим зусиллям США і союзників по їх відстеженню. Очікується, що Китай до кінця десятиліття введе в експлуатацію свій підводний човен з балістичними ракетами типу 096, а її безшумності частково сприяють російські технології.

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