Після завершення контракту з Південною Кореєю Польща одним з лідерів НАТО за кількістю танків, поступаючись лише Туреччині та Греції.

Польща підписала масштабний контракт із Південною Кореєю на постачання 180 основних бойових танків K2 Black Panther. Після завершення цієї угоди армія країни матиме понад 1100 танків — більше, ніж у Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії разом узятих, повідомляє Euronews.

Сума контракту перевищує 6 мільярдів доларів і включає не лише танки, а й 81 допоміжну машину, навчальні програми, технічне обслуговування, ремонт і передачу технологій. Це — черговий крок Варшави в рамках масштабної програми переозброєння на тлі російської агресії проти України та напруження на білоруському кордоні.

"Це велика угода для безпеки нашої батьківщини, для нашої оборонної промисловості. Вона започатковує відновлення танкового виробництва у Польщі", — заявив віцепрем’єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

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Польща наразі витрачає на оборону 4,7% свого ВВП — це найвищий показник серед усіх країн НАТО в процентному співвідношенні. Після завершення контракту лише Туреччина (2238 танків) і Греція (1344) випереджатимуть Польщу за кількістю бронетехніки в альянсі.

Варто зазначити, що Варшава почала закуповувати корейські K2 ще у 2022 році, а до цього активно оновлювала арсенал: придбала в США танки Abrams, гелікоптери Apache, системи HIMARS і Patriot, а також у Кореї — гаубиці K9, РСЗВ K239 Chunmoo та штурмовики FA-50.

K2 Black Panther - що відомо про цей танк

Південнокорейський танк K2 Black Panther є одним з найбільш передових у світі, володіючи потужним озброєнням, міцною композитною бронею, високою мобільністю, хоча і з високою вартістю - близько $8,5 млн за одиницю.

Танк може похвалитися низкою особливостей, які роблять його грізним активом на полі бою. K2 оснащений броньовою сталлю MIL-12560H і пластинами з неоксидної кераміки на основі карбіду кремнію, а також модульною навісною бронею, що забезпечує надійний захист від різних загроз. Його основне озброєння включає гладкоствольну гармату калібру 120 мм. Боєкомплект до гармати складає 40 пострілів.

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