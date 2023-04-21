Найбільше постраждали від перебоїв із поставками ВПС Індії, які залежать від російського парку винищувачів і вертольотів.

Російські поставки військових вантажів до Індії припинилися, оскільки країни намагаються знайти механізм оплати, що не порушує санкції США. Росія є найбільшим постачальником зброї для Індії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на індійських чиновників, обізнаних у цьому питанні. За їх словами, Індія уже рік не може перерахувати платежі за зброю на суму понад $2 мільярдів.

У свою чергу, Росія припинила надання кредиту сумою близько $10 мільярдів на поставки запчастин, а також на дві батареї системи протиракетної оборони С-400, які ще не були доставлені.

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За словами чиновників, Індія не може оплатити рахунок у доларах США через побоювання з приводу вторинних санкцій, у той час як Росія, як і раніше, не бажає приймати рупії через волатильність обмінного курсу. Нью-Делі також не хоче здійснювати оплату в російських рублях.

Одним з можливих рішень було б використання євро і дирхамів (валюта ОАЕ, - УНІАН). Ці валюти використовуються для оплати індійського імпорту російської нафти зі знижкою, сказав високопоставлений індійський урядовий чиновник. Однак використання цих валют для оплати зброї може викликати більше уваги з боку США, ніж через нафту, а також збільшити витрати через несприятливий обмінний курс для Індії.

За словами одного з чиновників, ще один обговорюваний варіант - це механізм бартеру для Росії.

За словами джерел Bloomberg, найбільше постраждали від перебоїв з поставками ВПС Індії, які залежать від російського парку винищувачів і вертольотів.

Російська зброя в Індії - що відомо

Росія залишається найбільшим постачальником військової техніки в Індію, хоча за останні п'ять років закупівлі скоротилися на 19% через санкції та посилення конкуренції з боку інших країн-виробників.

В даний час Індія експлуатує понад 250 винищувачів Су-30МКІ російського виробництва, сім підводних човнів класу "Кіло" і понад 1200 танків Т-90. Усі вони будуть знаходиться в експлуатації ще 10 років і потребують запчастин. Три з п'яти систем протиракетної оборони С-400 уже поставлені в Індію.

Як повідомляв УНІАН, Росія через війну в Україні зірвала контракт на поставку Індії систем протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" і запчастин для російських бойових літаків. РФ повинна була поставити в Індію у 2024 році ще два дивізіони С-400, однак, це буде відкладено на невідомий термін.

Угода сумою в $5,43 мільярда між Індією і Росією на поставку п'яти дивізіонів ЗРК С-400 була підписана в 2018 році, а поставки повинні були бути завершені до середини 2024 року. У 2021 році США закликали Індію відмовитися від покупки С-400, і пригрозили можливим введенням санкцій.

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