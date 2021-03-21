США закликали Індію відмовитися від придбання російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400, адже в іншому випадку можуть запровадити щодо країни санкції.
Це питання в суботу, 20 березня, обговорили міністри оборони країн - Ллойд Остін та Раджнатх Сінгх під час зустрічі в Нью-Делі, пише DW.com.
Штати закликають своїх союзників і партнерів утриматися від здійснення покупок, які можуть спричинити санкції з боку Вашингтона, заявив глава Пентагону журналістам.
Reuters з посиланням на слова американського міністра уточнює, що оскільки постачання С-400 до Індії ще не здійснювалося, можливість конкретних санкцій поки не обговорювалася.
Як зазначає DW.com, контракт на постачання С-400 в Індію було підписано після переговорів Москви та Нью-Делі на найвищому рівні восени 2018 року. Перші поставки очікуються до кінця 2021 року. За цим контрактом Індія вже переказала Росії 800 млн дол.
Вплив РФ на стосунки партнерів НАТО
- Раніше російська зенітно-ракетна система вже ускладнила відносини США і Туреччини. Обидві країни є членами Північноатлантичного альянсу, однак Вашингтон у відповідь на купівлю Анкарою чотирьох дивізіонів С-400 виключив Туреччину з партнерів програми виробництва новітнього винищувача F-35, а також відкликав пропозицію про постачання ракетних комплексів Patriot.
- До того ж США запровадили санкції проти турецьких посадовців, причетних до покупки цих систем.
- ЗРК С-400 "Тріумф" призначений для боротьби з літаками стратегічної та тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронної та інших видів протидії.
- За даними розробників, система може вражати аеродинамічні цілі на відстані до 400 км, а також до 60 км - балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.
- Батареї ЗРК С-400 розташовано й на окупованому Росією українському півострові Крим.
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