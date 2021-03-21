Штати закликають своїх союзників і партнерів утриматися від здійснення покупок, які можуть спричинити санкції з боку Вашингтона.

США закликали Індію відмовитися від придбання російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400, адже в іншому випадку можуть запровадити щодо країни санкції.

Це питання в суботу, 20 березня, обговорили міністри оборони країн - Ллойд Остін та Раджнатх Сінгх під час зустрічі в Нью-Делі, пише DW.com.

Штати закликають своїх союзників і партнерів утриматися від здійснення покупок, які можуть спричинити санкції з боку Вашингтона, заявив глава Пентагону журналістам.

Reuters з посиланням на слова американського міністра уточнює, що оскільки постачання С-400 до Індії ще не здійснювалося, можливість конкретних санкцій поки не обговорювалася.

Як зазначає DW.com, контракт на постачання С-400 в Індію було підписано після переговорів Москви та Нью-Делі на найвищому рівні восени 2018 року. Перші поставки очікуються до кінця 2021 року. За цим контрактом Індія вже переказала Росії 800 млн дол.

Вплив РФ на стосунки партнерів НАТО

Раніше російська зенітно-ракетна система вже ускладнила відносини США і Туреччини. Обидві країни є членами Північноатлантичного альянсу, однак Вашингтон у відповідь на купівлю Анкарою чотирьох дивізіонів С-400 виключив Туреччину з партнерів програми виробництва новітнього винищувача F-35, а також відкликав пропозицію про постачання ракетних комплексів Patriot.

До того ж США запровадили санкції проти турецьких посадовців, причетних до покупки цих систем.

ЗРК С-400 "Тріумф" призначений для боротьби з літаками стратегічної та тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронної та інших видів протидії.

За даними розробників, система може вражати аеродинамічні цілі на відстані до 400 км, а також до 60 км - балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.

Батареї ЗРК С-400 розташовано й на окупованому Росією українському півострові Крим.

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Автор: Катерина Комолова