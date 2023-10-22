Цілком можливо, що на дрон, окрім ракети, згодом може бути перенесена його оптико-прицільна станція (можливо у спрощеному вигляді), яка складається з денної та тепловізійної камери.

Іран провів випробування дрона-винищувача, який може здійснювати пуск ракет повітря-повітря.

Як повідомдяє Defense Express, на доказ того, що випробування пойшли успішно було опубліковане відео, на якому відпрацьований БПЛА Karrar з ракетою AD-08 від зенітного ракетного комплексу ближньої дії Majid збив повітряну ціль у вигляді іншого дрона.

На самому відео помітно, що пусковий контейнер від ЗРК встановили за принципом "як є". Що стосується пошуку цілі, то він виконується через телевізійний канал курсової камери. Оператор має наблизитись до цілі та дочекатися поки інфрачервона головка самонаведення ракети AD-08 захопить ціль та здійснити пуск.

БПЛА Karrar є доволі старим для Ірану дроном, який здійснив свій перший політ ще у 2009 році. Сама розробка базується на американському БПЛА-мішені MQM-107 Streaker, який був поставлений до Ірану до революції 1979 року. Він оснащений турбореактивним двигуном та має дальність польоту для ударної версії до 400 км (1000 км декларується для розвідувальної версії).

ЗРК Majid був вперше офіційно продемонстрований лише у січні 2022 року. І цілком можливо, що на дрон, окрім ракети, згодом може бути перенесена його оптико-прицільна станція (можливо у спрощеному вигляді), яка складається з денної та тепловізійної камери.

На дальність використання може впливати чутливість головки самонаведення, яка може не дозволити захопити ціль на значній відстані.

Враховуючи заявлену дальність ЗРК Majid у 8 км (висотність цілі до 6 км), у випадку використання її для пуску з літального апарата дальність її польоту може бути більшою у 2-3 рази.

Завдяки силовій установці дрон має крейсерську швидкість у 700 км/год та максимальну до 900 км/год, що об'єктивно дійсно дозволяє його використовувати у ролі дрона-винищувача.

Створення дронів

У 2021 році з Karrar була запущена іранська копія ракети AIM-9 Sidewinder, але тоді все обмежилось відео з самим пуском без результату влучання.

У лютому 2023 року в Австралії розробили дрон-винищувач, який може злітати вертикально. Виробники заявили, що високоточна система може бути запущена з човнів і вантажівок, що усуває необхідність в аеродромі.

На початку 2023 року стало відомо, яку зброю Китай готовий надати Росії у війні з Україною. Повідомлялося, що Китай може передати Росії технології для самостійного виготовлення дронів-камікадзе.

Вас також можуть зацікавити новини: