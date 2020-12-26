Відповідний проект закону вже подано до парламенту.

Українським призовникам можуть дозволити проходження строкової служби не в армії, а в батальйонах територіальної оборони без відриву від місця постійного проживання.

З такою ініціативою виступає заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, про що він розповів в інтерв'ю НВ.

Він наголосив, що подібні зміни варто закріпити в проекті закону "Про територіальну оборону", співавтором якого він є. Документ 16 грудня подали до Верховної Ради.

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"Наразі використання строкової служби в збройних силах це в більшості випадків служба рабів, яких використовують не за призначенням, а як підрозділ забезпечення. На жаль, ситуація така. Це залежить, звичайно, від командирів. Деякі командири зацікавлені, а деякі не зацікавлені: а, прибирайте територію, ходіть в наряди, але не навчайтесь як військові фахівці", - сказав Кривонос.

Він уточнив, що пропонує замінити таку службу іншою - в батальйонах територіальної оборони без відриву від дому і роботи, проходити підготовку у вихідні дні.

Законопроектом також передбачено право тримати дома зброю чоловікам, які пройшли відповідну військову підготовку і служать в батальйонах територіальної оборони.

"Наш законопроект пропонує дозволити мати зброю навченому перевіреному і підготованому особовому складу територіальної оборони для зберігання вдома. І це нормальна позиція. Бо ці люди перевірені, підготовані, зброя зберігається в сейфах, під сигналізацією, відповідно до вимог чинного законодавства", - додав він.

Раніше стало відомо, що в РНБО пропонують вивести війська територіальної оборони в окремий рід військ.

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Автор: Юрій Годован