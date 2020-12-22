Міжвідомча робоча група при РНБО розробила і подала на розгляд в офіс президента два альтернативні законопроекти щодо розвитку системи територіальної оборони.

У Раді національної безпеки і оборони України пропонують вивести війська територіальної оборони в окремий рід військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на прес-конференції, присвяченій обговоренню стану тероборони та наявних проектів з її розвитку.

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За словами командувача військ тероборони Збройних сил України, генерал-майора Анатолія Баргилевича, наразі командування тероборони, тобто його військова складова, існує у структурі сухопутних військ.

Крім того, паралельно існує цивільно-військова складова, яка розгортається за умови введення воєнного стану - це штаби зон тероборони (одна зона на область на чолі з головою облдержадміністрації) та штаби районів тероборони (в кожному районі одна зона на чолі з головою райдержадміністрації), які очолюватимуть військові комісаріати.

Баргилевич зазначив, що нині існують регіональні та добровольчі підрозділи, які працюють окремо від ЗСУ та не підпорядковуються їм.

Він також назвав основні проблемні питання у цій сфері. Зокрема, це недосконала нормативно-правова база, насамперед з підготовки та виконання завдань тероборони.

“Існування тільки одного указу президента як загальнодержавного акту про територіальну оборону, а також низки відомчих документів, які є в збройних силах Міноборони, недостатньо для того, щоб розвивати далі цю модель", - пояснив командувач військ тероборони.

Серед проблем, зауважив він, також є відсутність достатньої кількості фондів для розміщення військових частин та підрозділів тероборони в межах обласних адмінодиниць; відсутність єдиної системи підготовки громадян до оборони держави; відсутність законодавчих норм щодо залучення громадських об’єднань та організацій до виконання заходів тероборони; неврегульованість нормативними документами чіткого розподілу фінансового забезпечення між Міноборони та органами держвлади; низька забезпеченість підрозділів тероборони озброєнням, технікою, матеріально-технічними засобами, у тому числі засобами зв’язку; відсутність дієвих мотиваційних чинників щодо проходження служби у військових частинах тероборони, зокрема, й територіальному резерві.

Як розповів перший заступник секретаря РНБО, генерал-полковник Михайло Коваль, президент визначив основні завдання та терміни, в які треба розробити відповідну нормативно-правову базу, - до 29 грудня проекти законів повинні бути внесені до парламенту.

Коваль повідомив, що до міжвідомчої робочої групи, яку він очолює, увійшли фахівці багатьох структур, які вже розробили два альтернативних законопроекти із розвитку системи тероборони, які наразі перебувають на опрацюванні в Офісі президента, а згодом один із них буде подано до парламенту як президентський.

Крім того, за його словами, до Верховної Ради внесено ще один законопроект, який, однак, має певні недоліки, які виправляються у вищезгаданих проектах законів, поданих до ОП.

Аналітик, член Ради волонтерів при Міноборони та радник командувача Сил спецоперацій ЗСУ Денис Поданчук розповів про варіанти законопроектів, які подані до Офісу глави держави.

Згідно з першим з них, структурно управління тероборони залишиться таким як є зараз у системі сухопутних військ, а пізніше, коли набуде спроможності, буде виокремлено в окремий рід військ.

Однак, на думку експерта, це призведе до значних витрат часу та коштів, тому правильнішим він вважає другий варіант проекту закону, який пропонує виокремити тероборону в окремий рід військ уже зараз.

Він підкреслив, що це також дозволить теробороні мати окреме фінансування та розвивати свої власні системи управління, логістики та підготовки.

Поданчук наголосив, що в обох законопроектах група їх розробників уникає терміну "адміністративно-поліцейський режим", бо, на їхню думку, він викликає асоціації з диктаторськими режимами.

Крім того, в обох з них до завдань тероборони додали ведення кіберборотьби із загрозами інформаційного характеру і виконання завдань за окремими напрямками на тимчасово непідконтрольній уряду України території.

Вони також передбачають, що члени бойових підрозділів добровольчих загонів тергромад можуть отримати можливість зберігати зброю вдома.

“Для визначених законодавством завдань тероборони членам бойових підрозділів територіальних громад у тій місцевості, де введено план тероборони, за окремими рішення головнокомандуючого Збройних сил може надаватися право на зберігання індивідуальної зброю та боєприпасів до неї у місцях проживання”, - зачитав аналітик фрагмент з проекту закону.

Крім того, за його словами, у цих двох законопроектах розроблений відповідний механізм підбору кадрів до бойових підрозділів добровольчих загонів тергромад.

Так, їх членами можуть бути добровольці, які вже пройшли військову службу у ЗСУ або в інших складових секторах безпеки та оборони, пройшли професійний та психологічний відбір, відповідають вимогам, встановленим положенням про добровольчі загони тергромад, підписали контракт резервіста террезерву, пройшли відповідну підготовку та мають теоретичні і практичні навички у виконанні завдань, які покладаються на відповідні підрозділи чи загони тергромад, а також перебувають на обліку у місцевому органі військового управління ЗСУ.

Поданчук пояснив, що члени таких загонів можуть використовувати вогнепальну зброю, тому до їх підбору ставляться так ретельно.

Як уточнив перший заступник секретаря РНБО Коваль, до небойових підрозділів добровольчих загонів тергромад можуть приймати осіб від 16 років та до будь-якого віку.

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Автор: Антоніна Доломанжи