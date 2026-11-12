В Ізраїлі представили нову крилату ракету Super ICE з бойовою частиною понад 450 кг (фото)

Вона може летіти на низькій висоті з повторенням рельєфу місцевості та високоточно уражати різноманітні цілі.

Ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defense Systems представила нову крилату ракету Super ICE – найбільшу розробку в сімействі Ice Breaker. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

За заявою компанії, нова система має бойову частину вагою 1000 фунтів (близько 454 кг), сумісну з MK83, та призначена для ураження стратегічно важливих цілей на великих відстанях. Super ICE розроблена з можливістю запуску з повітряних, наземних і морських платформ.

Rafael також заявляє про використання ракетою автономної навігації, оптико-електронної системи наведення та технологій, що забезпечують роботу за різних погодних умов. Вона може летіти на низькій висоті з повторенням рельєфу місцевості та високоточно уражати різноманітні цілі.

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Точну дальність польоту ракети компанія не розкрила. Водночас зазначається, що Super ICE має перевершувати за дальністю, інфраструктурою планування місій, потужністю та винятковою точністю попередні розробки сімейства – Ice Breaker і Sea Breaker.

"Super ICE – найкраща крилата ракета такого типу у світі. Вона пропонує ідеальне рішення для ударів на великі відстані по цінних цілях, включаючи системи протиповітряної оборони. Ракета Super ICE, яку зараз представляє RAFAEL, продовжує видатну спадщину, що розпочалася десятиліття тому з впровадження сімейства ракет POPEYE. Вона відображає інженерну майстерність, інновації та довгострокове бачення, що лежать в основі всього, що ми робимо", – заявив професор Юваль Штайніц, голова Rafael.

Гад Гева, старший віцепрезидент і керівник відділу повітряних систем Rafael, запевнив, що розширення сімейства Ice Breaker надасть клієнтам компанії унікальне, новаторське операційне рішення, що спирається на багаторічний експлуатаційний досвід та технологічні розробки, а також використовує весь спектр можливостей, розроблених Rafael.

За його словами, Super ICE була розроблена для інтеграції в широкий спектр повітряних платформ без необхідності значних модифікацій самих платформ. Він запевнив, що Super ICE та Ice Breaker забезпечують операційно ефективне та економічно вигідне рішення, що дозволяє клієнтам вибирати відповідну систему озброєння для кожної цілі.

Таким чином, Super ICE стала новим напрямом розвитку ракетної продукції ізраїльської компанії Rafael.

Новітні розробки Ізраїлю – інші новини

Як повідомляв УНІАН, ізраїльська компанія Esh-Tech планує вихід на європейський ринок зі своєю новою системою знищення дронів за допомогою лазера DroneLight. Система створена на основі імпульсного лазера. Вона споживає мало енергії, має покращені характеристики, а також є недорогою.

Ідея полягала в розробці системи на основі імпульсно-лазерної технології, яка дозволяє концентрувати високу потужність за дуже короткий час. Замість нагрівання цілі, як це робить лазер безперервної хвилі (CW), DroneLight генерує дуже потужний імпульс, який свердлить отвір у цілі, фізично видаляючи матеріал. Імпульс триває лише 10 мілісекунд, система випромінює з частотою повторення імпульсів (PRF) 5 Гц.

Esh-Tech мала на меті створити тактичну систему, здатну забезпечувати захисну зону радіусом близько 1 км, що відповідає дальності дії її DroneLight.

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