Ізраїль розробив систему знищення дронів за допомогою лазера

Лазер, який отримав назву DroneLight, можна підключити до будь-якого типу датчика, який би наводив його на ціль.

Ізраїльська компанія Esh-Tech планує вихід на європейський ринок зі своєю новою системою знищення дронів за допомогою лазера DroneLight.

Система створена на основі імпульсного лазера. Вона споживає мало енергії, має покращені характеристики, а також є недорогою, пише видання EDR. Зазначається, що з самого початку ідея полягала в розробці системи на основі імпульсно-лазерної технології, яка дозволяє концентрувати високу потужність за дуже короткий час. Замість нагрівання цілі, як це робить лазер безперервної хвилі (CW), DroneLight генерує дуже потужний імпульс, який свердлить отвір у цілі, фізично видаляючи матеріал. Імпульс триває лише 10 мілісекунд, система випромінює з частотою повторення імпульсів (PRF) 5 Гц.

Esh-Tech мала на меті створити тактичну систему, здатну заюезпечувати захисну зону радіусом близько 1 км, що відповідає дальності дії її DroneLight.

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"Оскільки він випромінює лише 50 мілісекунд щосекунди, це означає, що лазер активний лише 5% часу ураження, тому споживання енергії досить обмежене; згідно з даними, наданими Esh-Tech, порівняно з понад 20 кВт, необхідними звичайному лазерному випромінювачу безперервного випромінювання, який повинен залишатися націленим на ціль набагато довше, споживання енергії DroneLight становить близько 4 кВт", - йдеться у матеріалі.

Система стеження DroneLight та лазерний випромінювач використовують однакову оптичну апертуру діаметром 300 мм, що означає, що вони за своєю суттю є спрямованими, а лазер не має рухомих частин, що підвищує надійність, особливо під час встановлення на транспортний засіб.

Прагнучи максимізувати продуктивність своєї нової системи, Esh-Tech працювала над моніторингом атмосфери між випромінювачем і ціллю. Це робиться за допомогою камери, зображення якої оновлюється 1000 разів на секунду, а зображення аналізується алгоритмами на основі штучного інтелекту, які визначають, коли лазер повинен випромінювати для досягнення найкращої продуктивності. Протягом однієї секунди лазер "вистрілює" п’ять разів; таким чином, система відтворює інтервали, щоб оптимізувати результат з точки зору енергії, що доставляється до цілі.

Зазначається, що DroneLight можна підключити до будь-якого типу датчика, радіолокаційного, акустичного чи оптоелектронного, який би наводив його на ціль.

Технології проти дронів

Як повідомляв УНІАН, американська технологічна компанія Base Molecular Resonance Technologies (BMRT) оголосила про значний прогрес у створенні новітньої технології, яка допоможе виявляти дрони з вибуховою речовиною.

У рамках проведених випробувань фахівцям з BMRT вдалося успішно відстежувати нітроцелюлозний порох у прикріпленому до оптоволоконного дрона 9-мм патрона. За допомогою цього, дрон можна було виявити на висоті у понад 200 футів (понад 60,9 м), це був максимальний показник, який оцінювався під час випробувань.

Технологія допомагає виявляти унікальні характеристики молекулярного резонансу, пов’язаних з конкретними матеріалами і сполуками. Іншими словами - за допомогою цієї технології можна буде виявити, чи є в дрона вибухівка чи немає.

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