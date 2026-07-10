Європа всерйоз зацікавилася ізраїльською ППО 'Праща Давида': у чому її переваги

Наразі контракт уклала лише Фінляндія, однак Ізраїль очікує, що найближчим часом друга європейська держава теж офіційно оформить замовлення.

Європейські країни дедалі активніше почали цікавитися ізраїльською системою протиракетної оборони "Праща Давида" (David's Sling) з метою посилення захисту від ракетних і повітряних загроз з боку Росії. Про це виданню Business Insider повідомив високопоставлений ізраїльський чиновник.

Директор і генеральний менеджер Ізраїльської організації протиракетної оборони Моше Патель розповів, що впродовж минулого року близько дванадцяти європейських держав виявили інтерес до придбання цього комплексу.

Наразі контракт уклала лише Фінляндія, однак Ізраїль очікує, що найближчим часом друга європейська держава теж офіційно оформить замовлення. Проте потенційних покупців Патель не розкрив.

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У виданні вважають, що посилення інтересу до ізраїльської системи пов'язано із погіршенням безпекової ситуації в Європі, досвідом відбиття масованих ракетних атак Ірану та його союзників на Ізраїль, а також необхідності придбання високотехнологічних засобів ППО. Адже роки російських ударів по Україні та іранські ракетні атаки на Близькому Сході стали сигналом тривоги для континенту.

Крім того, інтерес до ізраїльської системи також пояснюється ще і труднощами з постачанням американських комплексів Patriot, попит на які різко зріс через війни в Україні та на Близькому Сході. До того ж, вона доступніша за інші засоби протиповітряної оборони та надзвичайно універсальна - може боротися з багатьма різними загрозами, захищаючи при цьому велику територію.

Патель розповів, що система поєднує широкий спектр можливостей, здатна прикривати значні території та є доступнішою за низку аналогів. Але оскільки комплекс створювався спільно зі США, кожен його експорт потребує погодження Вашингтона.

"Праща Давида" широко використовувалася Ізраїлем протягом останніх трьох років, коли він відбивав ракетні атаки Ірану та його союзників, включаючи хуситів у Ємені та "Хезболлу" в Лівані.

"Праща Давида": що відомо про систему

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль дедалі частіше покладається на систему ППО "Праща Давида" для перехоплення іранських балістичних ракет. Ця технологія дозволяє державі заощаджувати колосальні кошти під час відбиття масованих атак.

Згідно з даними Міноборони Ізраїля, один пуск "Пращі Давида" обходиться бюджету в 1 мільйон доларів. І хоча це величезна сума, проте система "першого рівня" Arrow 3, яка знищує цілі в космосі, потребує 2,5 мільйона доларів за кожен запуск.

Система стала результатом співпраці ізраїльської Rafael Advanced Defence Systems та американської Raytheon. Комплекс заповнює критичну порожнечу в обороні, адже "Залізний купол" працює на малих відстанях. Екзоатмосферна "Стріла" (Arrow 3) б'є по висотних цілях. "Праща Давида" - це та сама "золота середина", що тримає під контролем небо на середніх та великих дистанціях.

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