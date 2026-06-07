Китай готовий протиставити Тайваню свій аналог систем Patriot

Перші випробування нової китайської ракети відбулися в пустелі Гобі.

Китай оснастив війська, які мають протистояти Тайваню, новою ракетою, пише South China Morning Post.

Видання зазначило, що ракета HQ-16F має характеристики, "порівнянні з американськими системами Patriot PAC2 і PAC3".

Перші кадри оперативних випробувань ракети з бойовою стрільбою показав державний телеканал CCTV. Вони були проведені 73-ю групою армій у пустелі Гобі.

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У повідомленні йдеться, що "підрозділ, що входить до складу Східного командування Народно-визвольної армії Китаю, подолав тисячі кілометрів від своєї бази в провінції Фуцзянь до північно-західної пустелі, щоб отримати нову систему перед випробуваннями".

Випробування включало запуск ракети з мобільної пускової установки. Журналісти стверджують, що ракета успішно вразила наближаючуся ціль, яка перебувала на відстані 50 км.

На відео було показано, що ракета має характерну аеродинамічну конструкцію без крил і використовує чотири хвостові стабілізатори для керування польотом.

Протистояння Китаю і Тайваню - останні новини

Нагадаємо, що Китай розпочав спеціальну морську операцію у водах на схід від Тайваню. У Пекіні заявили, що її метою є посилення контролю за судноплавством, забезпечення дотримання морського законодавства та захист національних інтересів країни.

Тим часом Тайвань перебуває у підвищеній бойовій готовності через появу китайських військових кораблів у стратегічних водах. Для протидії загрозі Тайвань планує посилити берегову охорону.

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