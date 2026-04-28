Тайвань перейшов у стан бойової готовності: біля островів помітили чужі військові кораблі

Пекін стягує флот та авіацію до стратегічних баз.

Тайвань перейшов у стан підвищеної бойової готовності через появу китайських військових кораблів у водах поблизу стратегічних островів Пеньху, повідомляє Reuters.

У Міністерстві оборони Тайваню зазначили, що ввечері 27 квітня есмінець та фрегат КНР увійшли у води на південний захід від островів Пеньху, де розташовані ключові військово-морські та авіабази країни. Вже вранці вівторка кількість ворожих суден навколо острова зросла до дев'яти, а в небі було виявлено 22 військові літаки.

За наявними даними, тайванські військові "ретельно контролювали формування і вживали відповідних заходів із застосуванням морських і повітряних сил". Пекін, своєю чергою, називає такі дії "повністю виправданими та розумними", звинувачуючи у напрузі уряд у Тайбеї.

Відео дня

Як йдеться у матеріалі, Китай щодня відправляє свої сили у води та небо навколо острова, намагаючись довести свої претензії на суверенітет.

Президент Тайваню Лай Чін-те назвав такі операції тактикою "сірої зони", яка має на меті виснажити сили оборони без відкритого бою. На його думку, "психологічний тиск зростає щодня".

Для протидії загрозі Тайвань планує посилити берегову охорону. Як повідомив лідер країни, це включає "інтегровані можливості морського та повітряного спостереження, а також збільшення використання безпілотників, радарних систем наступного покоління та інфрачервоних тепловізійних систем".

Військова загроза від Китаю

Нагадаємо, раніше, розвідка США повідомила про нарощення ракетного арсеналу в Китаї. За наданими даними країна робить це для рішучої бійки за Тайвань. Відомо, що кількість ракет різної дальності зросла до 3450 одиниць. Зокрема, арсенал поповнився ще 50 балістичними ракетами середньої дальності DF-26 – їх загальна кількість сягнула 550. Ці ракети здатні уражати як наземні цілі, так і авіаносці, а також можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

Також Пекін зумів анексувати територію в Південно-Китайському морі, побудувавши штучний острів за 400 км від В’єтнаму. Китай намагається легалізувати захоплення через власне тлумачення морського права, яке видання Forbes називає незаконним. Зазначається, що згідно з Конвенцією ООН, статус об'єкта фіксується в його стані до меліорації, тому будівництво не дає КНР автоматичних прав на навколишні ресурси.

Вас також можуть зацікавити новини: