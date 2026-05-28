Псевдо-Шахеди полетять на міста Китаю у разі нападу на Тайвань, - Аxios

Новий тайванський дрон може вражати особовий склад, бронетехніку чи будівлі – це багатоцільовий варіант.

Тайванська корпорація Thunder Tiger розробляє ударний безпілотник під назвою Papa Delta, який виглядає як іранський Shahed. Як пише Аxios, у пошуках дешевої, але смертоносної зброї все більше країн впроваджують цю конструкцію з дельтаподібним крилом, яка була перевірена в бойових діях на Близькому Сході та в Україні.

"Ми знаємо, що Тайваню потрібне щось на кшталт ударних безпілотників дальньої дії, які можуть атакувати міста в Китаї з Тайваню. Він має долати великі відстані. Багато людей помітили, що безпілотники використовуються для асиметричної війни. Ми багато чого навчилися в України", - сказав Аллан Чі, представник Thunder Tiger.

Axios мало можливість оглянути Papa Delta в штаб-квартирі Thunder Tiger разом з кількома іншими ЗМІ. Його було показано поруч з іншими безпілотниками компанії, включаючи 7- та 10-дюймові FPV Overkill.

Зазначається, що кожен Papa Delta коштує десятки тисяч доларів. В компанії також зазначили, що масове виробництво - вже не за горами.

"Він може вражати особовий склад, бронетехніку чи будівлі – це багатоцільовий варіант. Наші клієнти в основному захищають Тайвань", - розповів Чі.

Thunder Tiger співпрацював з Auterion та Shield AI. Обидва фахівці з автономії мають значну присутність у США.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Тайвань перейшов у стан підвищеної бойової готовності через появу китайських військових кораблів у водах поблизу стратегічних островів Пеньху. Есмінець та фрегат КНР увійшли у води на південний захід від островів Пеньху, де розташовані ключові військово-морські та авіабази країни. Вже вранці вівторка кількість ворожих суден навколо острова зросла до дев'яти, а в небі було виявлено 22 військові літаки.

Китай щодня відправляє свої сили у води та небо навколо острова, намагаючись довести свої претензії на суверенітет.

Президент Тайваню Лай Чін-те назвав такі операції тактикою "сірої зони", яка має на меті виснажити сили оборони без відкритого бою. На його думку, "психологічний тиск зростає щодня".

