Китай оголосив морську спецоперацію поблизу Тайваню

Операція спрямована на розширення можливостей патрулювання у відкритому морі, посилення правоохоронної діяльності та контроль руху суден

Китай розпочав спеціальну морську операцію у водах на схід від Тайваню. У Пекіні заявили, що її метою є посилення контролю за судноплавством, забезпечення дотримання морського законодавства та захист національних інтересів країни.

Про початок операції оголосило Міністерство транспорту КНР. До заходів залучили морські служби провінцій Фуцзянь, Гуандун та Східно-Китайського моря.

У китайській владі пояснили, що операція спрямована на розширення можливостей патрулювання у відкритому морі, посилення правоохоронної діяльності та контроль руху суден у стратегічно важливих районах.

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"Мета цієї операції - повне здійснення повноважень щодо забезпечення дотримання морського адміністративного права країни, посилення можливостей глибоководного патрулювання і правоохоронної діяльності, а також контролю за рухом суден у ключових водах, забезпечення безпеки морського судноплавства і захист національних інтересів", - заявили в Міністерстві транспорту Китаю.

Рішення Пекіна пролунало після заяв Японії та Філіппін про початок переговорів щодо делімітації морських кордонів у районі на схід від Тайваню. Китай розцінив такі кроки як порушення своїх морських прав та територіальних інтересів.

КНР вважає Тайвань частиною своєї території та наполягає на власних претензіях щодо низки морських зон у регіоні. Частина акваторій, які обговорюють Токіо та Маніла, перетинається з районами, на які претендує Пекін.

Напруга навколо Тайваню зростає

Ще 1 червня китайська берегова охорона направила кораблі для патрулювання поблизу Тайваню, демонструючи невдоволення діями сусідніх держав.

Останніми місяцями активність Китаю навколо Тайваню помітно зросла. Наприкінці травня тайванські військові вже повідомляли про чергові бойові патрулювання китайських сил поблизу острова.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що Тайвань є "головним ризиком" для двосторонніх відносин між країнами та закликав Вашингтон "зробити правильний вибір".

За кілька тижнів після цієї розмови президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує незалежність Тайваню та наголосив на необхідності збереження статус-кво у відносинах із Китаєм.

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