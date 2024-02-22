Зараз фахівці хочуть з'ясувати, як КНДР змогла отримати ці компоненти в обхід санкцій.

Балістичні ракети північно-корейського виробництва, якими Росія б’є по українських містах, в значній мірі складаються з іноземних компонентів. Особливо багато деталей мають американське та німецьке походження, йдеться у звіті центру Conflict Armament Research (CAR), чиї спеціалісти вивчили уламки ракет.

Аналіз показав, що північно-корейські ракети мають щонайменше 290 компонентів іноземного виробництва. Зокрема, йдеться про комп’ютерні чіпи, які використовувалися для керування ракетою. Левова частка цих деталей (75%) походить зі США. Німеччина посідає друге місце в списку країн-постачальників: 11,9% компонентів.

Аналітики не наводять назви конкретних компаній-виробників, але мають намір з’ясувати, як саме критичні товари потрапили до обкладеної санкціями КНДР.

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"Ми не хочемо оприлюднювати назви компаній. Оскільки ми хочемо ініціювати програми відстеження, щоб точно визначити, як товари були перенаправлені!" — сказав керівник проекту CAR в Україні Демієн Сплітерс в коментарі німецькому виданню Bild.

Росія б’є по Україні північно-корейськими ракетами

Як писав УНІАН, на початку січня Білий дім офіційно підтвердив озвучену в ЗМІ інформацію, що Росія почала застосовувати ракети північно-корейського виробництва для ударів по Україні. За тиждень, після вивчення уламків ракети, українська влада в особі генпрокурора Андрія Костіна підтвердила цей факт.

22 лютого Служба безпеки України озвучила більш докладно результати вивчення уламків ракет, якими росіяни били по українських містах. Зібрані докази свідчать, що це були балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР. За даними слідства, російські війська випустили по Україні щонайменше 20 таких ракет.

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