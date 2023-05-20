Рішення західних партнерів про початок навчання українських пілотів на літаках західного виробництва - це ще не кінець шляху для того, аби зробити українське небо безпечним.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-12") відбудеться наступного тижня.

Очільник оборонного відомства зазначив, що західні літаки стануть важливим елементом захисту українського неба.

"Сучасна авіаційна платформа - це саме те, чого нам зараз не вистачає у системі ППО/ПРО, щоб захистити наші мирні міста та наших воїнів на фронті. Наші повітряні аси не менш майстерні, ніж українські екіпажі Patriot’ів, Iris’ів чи NASAMS’ів. Впевнений, що вони зроблять свою роботу на найвищому рівні", - повідомив Резніков.

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При цьому, міністр звернувся до всіх громадян України й попросив набратися терпіння.

"Рішення, які сьогодні ухвалюють наші партнери щодо літаків - це важливий етап, але не кінець шляху. Знадобиться час, ресурси і багато дуже кваліфікованої праці, доки наше небо стане безпечнішим. Треба набратися терпіння", - наголосив Резніков.

Він зазначив, що зміцнення протиповітряної і протиракетної оборони залишається пріоритетом №1.

"Наземні системи - від ПЗРК то потужних батарей - та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі Рамштайн наступного тижня. Тримаймо стрій. Перемога буде", - підсумував міністр.

Винищувачі для України - новини

Як повідомляв УНІАН, цього літа у Великій Британії розпочнеться початкова підготовча льотна фаза для груп українських пілотів. Це дасть нашим захисникам навички пілотування, за допомогою яких вони зможуть застосовувати різні типи літаків.

19 травня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати підтримають навчання українських пілотів на F-16. У програмі з навчання пілотів готові брати участь також Бельгія, Данія, Нідерланди та Португалія.

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" - що було

Нагадаємо, за підсумками крайнього засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-11"), яке відбулося 21 квітня, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що навчання українських військових на танках M1 Abrams розпочнуться у найближчий місяць.

Остін додав, що на "Рамштайн-11" розглядали ключові елементи, які мають допомогти витісненню військ РФ.

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