Фото демонструє, чому цей об'єкт є надзвичайно складним для ураження навіть за допомогою сучасної високоточної зброї.

У соцмережах з’явилося перше за час повномасштабного вторгнення РФ фото стартової позиції російського дрона-камікадзе Shahed-136/131, зроблене в денний час.

Як повідомляє Defense Express, цінність цього знімка полягає в тому, що він дозволяє побачити деякі важливі деталі організації майданчиків для запуску дронів Shahed. Воно також дає відповідь на питання, чому так важко знищувати ці безпілотники на стартових позиціях. Враховуючи складність ураження таких майданчиків, перспективним варіантом може бути полювання на склади з цими БПЛА за допомогою українських далекобійних ракет.

На фото видно, що тринога для запуску "Шахеда" встановлена на невеликій бетонній плиті, розміром приблизно такий самий, як і сам безпілотник, з розмахом крил у 2 метри та довжиною фюзеляжу у 3 метри. Це робить об'єкт надзвичайно складним для ураження навіть за допомогою сучасної високоточної зброї.

Відео дня

Написи на дроні вказують, що "Шахеди" доставляються на стартові позиції вже заправленими паливом і спорядженими бойовими частинами, а ці процеси відбуваються за межами майданчика для запуску. Це означає, що на пускових майданчиках немає значних запасів пального або боєприпасів, що виключає можливість вторинної детонації під час ударів.

Ще одна проблема полягає в тому, що стартові майданчики для "Шахедів" розташовані всього приблизно за 200 кілометрів від кордону України. Полювання на склади зберігання дронів є ще більш складним завданням, оскільки російські окупанти маскують ці склади серед цивільної інфраструктури, що нагадує тактику терористичних угрупувань ХАМАС та "Хезболла".

Атаки "Шахедів"

Вересень став першим місяцем війни, коли Росія запускала по Україні дрони щодня. Зазначається, що загалом у вересні противник випустив по Україні 1339 ударних безпілотників. У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня - 72.

При цьому, як пише AP, Росія обманом заманює дівчат з Африки на свої військові заводи в Татарстані, щоб вони збирали "Шахеди" для ударів по Україні.

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