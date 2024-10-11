Усі ворожі БпЛА було знешкоджено.

Цієї ночі Росія знову атакувала Київ ударними безпілотниками – вже вп’яте з початку місяця. У столиці працювала ППО.

Як повідомили у Київській міській держадміністрації, повітряна тривога у столиці тривала понад три години, дрони на Київ заходили з різних напрямків.

"Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", - зазначили у КМВА.

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Водночас дані оперативного зведення наразі оновлюються та уточнюються, у Київській області все ще ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА.

Атаки російських БПЛА по Україні

Як повідомляв УНІАН, вересень став першим місяцем війни, коли Росія запускала по Україні дрони щодня. Зазначається, що загалом у вересні противник випустив по Україні 1339 ударних безпілотників. У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня - 72.

Водночас, як аналізує AP, близько 95% російських безпілотників не вражають видимих цілей. Причинами цього є поліпшення української ППО. а також низька якість російських "Шахедів", зокрма, й через недостатню кваліфікацію робітників, залучених до їх виробництва.

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