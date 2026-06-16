РФ 'засвітила' зброю проти Starlink за $1,5 млн: дрони її знищили (відео)

Зазначає, що ворог активізувався в "глушінні" після потужних атак ЗСУ по його логістиці.

Російські військові застосовують засоби радіоелектронної боротьби проти супутникового зв'язку Starlink. Про це у Facebook повідомив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Звісно, "Старлінк" є серйозною проблемою для нашого ворога, і з першого дня війни він проводить експерименти з пригнічення "Старлінк" засобами РЕБ", – написав він.

При цьому зазначає, що перший такий випадок було зафіксовано у 2023 році на Харківському напрямку. Російський РЕБ був швидко виявлений українськими військовими і знищений. До 2026 року масових спроб повторити його використання не фіксувалося.

Водночас Флеш наголосив, що з початком українських атак на російську логістику мідл страйками, знову зафіксовано роботу РЕБ проти цієї системи зв'язку.

За його словами, такі ворожі комплекси виявляються та знищуються. Він показав знищення нещодавно першого такого російського комплексу силами 422 ОП БПС.

Бескрестнов розповів, що йдеться про ворожий РЕБ "Волна Купол Гарант", який виробляє ООО "Російський купол" із Сімферополя.

За його словами, російський РЕБ із землі створює перешкоди в небо на супутник, що пролітає з тим, щоб він не чув сигналів від звичайних терміналів. Він додав, що Starlink приймає сигнали від терміналів у діапазоні 14–14,5 ГГц по 8 каналах, на які ворог спрямовує перешкоди і супутник стає "глухим".

Зазначає, що один комплекс РЕБ забезпечує захист близько 20 квадратних кілометрів. Він змонтований на причепах, споживає багато електроенергії - може працювати як на генераторах, так і від зовнішньої лінії електроживлення.

"На кожному причепі стоїть по дві антени, і всього весь комплекс налічує 6 причепів. Антенна система може зніматися з причепів і розміщуватися на одній платформі або монтуватися прямо на землю. Кожна антена візуально схожа на яйце, але всередині яйця ховається супутникова тарілка з механізмом повороту", - розповідає Бескрестнов.

Ба більше, виробник продав ці системи армії РФ за ціною 1,5 мільйона доларів за кожен.

"Це прям феерично", - додав Флеш.

Starlink на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, компанія SpaceX Ілона Маска співпрацювала з американськими військовими, щоб не дати можливості незаконно РФ використовувати термінали мережі Starlink в Україні.

Росія активно працює над створенням власного аналога системи супутникового інтернету Starlink.

Український фахівець із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) зазначав, що наразі проєкт перебуває на початковому етапі й не має підтверджених ознак військового застосування. Але в майбутньому це може створити проблеми для українського війська.

Вас також можуть зацікавити новини: