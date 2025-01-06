Замовлення фінансує Німеччина.

Міністерство оборони України замовило у німецького концерну Rheinmetall додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної гармати Gepard.

Як зазначено в повідомленні на сайті Rheinmetall, нове замовлення включає 180 000 боєприпасів HEI-T (фугасно-запалювальні з трасером), його забронювали у грудні 2024 року.

Конкретна вартість замовлення не вказується, проте повідомляється, що вона становить "двозначну суму в мільйонах євро" і фінансується Німеччиною.

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Зазначається, що замовлені боєприпаси можуть бути використані для ефективної боротьби з різними повітряними цілями, такими як безпілотники. Снаряди вироблятимуться на заводі Rheinmetall в Унтерлюссі. Початок поставок передбачається у 2026 році.

Також у концерні нагадують, що Німеччина передала Україні загалом 55 зенітних танків Gepard. У лютому 2023 року Rheinmetall отримала замовлення на постачання 300 000 боєприпасів Gepard в Україну.

Україна і Rheinmetall - новини

Раніше концерн оголосив про плани поставити Україні ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder 1A3. Їх планують доставити в першій половині 2025 року.

У березні стало відомо, що концерн Rheinmetall побудує в Україні чотири збройових заводи. Ці підприємства випускатимуть системи ППО, бронетехніку, снаряди і порох. У жовтні директор концерну Армін Паппергер повідомив, що перший завод уже запущено в роботу.

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