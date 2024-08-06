Росія намагається продати зброю, яка '‎ефективно зарекомендувала'‎ себе у війні проти Україні

На вуличній експозиції форуму "‎Армія"‎ розмістили 15 одиниць озброєнь, а також військової та спеціальної техніки.

Росія вирішила змінити формат своєї головної військово-технічної виставки – форуму "Армія". Про це з посиланням на джерело, близьке до організаторів виставки, пише російське пропагандистське видання РБК.

"Захід буде зосереджений на діловій програмі без вільного відвідування та розважальних заходів", – повідомило джерело.

За його словами, основними цілями форуму стала консолідація зусиль розробників та виробників продукції для потреб війни, просування російської зброї на іноземні ринки, а також демонстрація нових рішень, які враховують досвід бойових дій в Україні.

Відео дня

В рамках експозиції сформовали виставку зразків, які "ефективно зарекомендували" себе у війні проти України.

На вуличній експозиції вирішили розмістити 15 одиниць озброєнь, а також військової та спеціальної техніки. Серед представлених зразків – ракетні комплекси "Іскандер" та "Бастіон", зенітні системи "Панцир-С1М" та "Тор-М2К, танки Т-90М, 72Б3А та Т-80БВМ, а також САУ "Флокс" та "Мальва".

Повідомляється, що під егідою "Рособоронекспорту" сформовали експозицію з 242 одиниць експортних зразків озброєння та техніки.

Росіяни хочуть продавати нову зброю

Раніше стало відомо, що РФ намагається постачати на експорт свій найновіший винищувач Су-75 Checkmate.

Втім, літак виявився нікому не потрібним, адже закупівля російських озброєнь у світі розглядається як "токсична" та підпадає під санкції. Окрім того, потенційних покупців відлякує те, що Су-75 ще не виконав свій перший політ.

У 2018-му повідомлялось, що РФ знайшла покупця, зацікавленого в танках Т-14 "Армата". Втім, наскільки можна судити, жодна країна ще не закупила у Москви ці бойові машини.

Вас також можуть зацікавити новини: