Росія спустила на воду новий ракетний корабель, який може нести 'Циркони' (фото)

Незважаючи на відносно невеликі розміри, кораблі проєкту 22800 мають значний ракетний потенціал.

Першого липня на "Амурському суднобудівному заводі" (АСЗ) відбулася церемонія спуску на воду малого ракетного корабля "Шторм" проєкту 22800, закладеного в липні 2020 року. Про це повідомила "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК).

Це третій корабель серії, що будується на АСЗ за проєктом конструкторського бюро "Алмаз". Усього станом на сьогодні росіяни побудували близько 15 таких кораблів.

Спуск "Шторму" на воду здійснили за допомогою дока-понтону "Амурець", побудованого в межах докової програми "Об’єднаної суднобудівної корпорації".

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Після церемонії корабель знаходитиметься біля добудовного пірса для проведення подальших робіт.

Кораблі проєкту 22800 - довідка

Представники проєкту 22800 "Каракурт" належать до кораблів третього рангу. Їх головне призначення - ведення бойових дій у ближній морській зоні. Довжина корабля становить 67 м, водотоннажність - 800 т.

Озброєння "Каракуртів" включає комплекси ударної та протиповітряної зброї. Кораблі мають сучасні системи бойового управління, виявлення, цілевказання та зв’язку.

Основою ударного озброєння "Каракуртів" виступають ракети сімейства "Калібр".

Вісім комірок універсального корабельного стрільбового комплексу (УКСК) 3С14 розташовані у задній частині надбудови - за ходовою рубкою. Окрім "Калібрів" УКСК також дозволяє запускати ракети типу "Онікс" і "Циркон".

Останню самі росіяни називають "гіперзвуковою", хоча західні фахівці більш обережні у формулюваннях. Дехто з них звертає увагу на те, що під час бойових ударів вона атакує цілі як звичайна балістична ракета. Дальність "Циркону" оцінюють у 450-1000 км.

Кораблі проєкту 22800 - інші новини

За час війни Україна знищила та уразила кілька російських малих ракетних кораблів проєкту 22800.

У листопаді 2023 року Повітряні сили ЗСУ завдали удару крилатою ракетою SCALP по кораблю "Аскольд", який перебував на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі. Внаслідок влучання судно зазнало серйозних пошкоджень. На думку ряду фахівців, корабель ремонту не підлягає.

У травні 2024 року в окупованому Севастополі під удар ЗСУ потрапив корабель "Циклон". Удар нібито було завдано тактичними балістичними ракетами ATACMS. Унаслідок атаки корабель було знищено.

У травні 2026 року українські дрони завдали удару по кораблю проєкту 22800, який перебував у Каспійському морі. Внаслідок атаки судно зазнало пошкоджень системи управління, навігаційного обладнання та, ймовірно, пускових установок.

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