ЗСУ уразили у Росії ще один носій 'Калібрів'

Сили оборони України уразили в Росії ще один малий ракетний корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, у ніч на 7 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів, у тому числі у районі пункту базування Каспійськ (Дагестан, РФ) уражено багатоцільовий малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", який, зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет "Калібр".

Наразі ступінь пошкоджень бойової одиниці ворога уточнюється.

Крім того, уражено пункт управління противника у Соснівці Луганської області та пункт управління БпЛА ворога у районі Ясного на Донеччині, склад боєприпасів у Калмиківці та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у районі Смолянинового Луганської області.

Також завдано уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Дерсового Донецької області та Смілого на Запоріжжі.

Удари по носіям "Калібрів"

Як писав УНІАН, вночі 3 травня ЗСУ уразили малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" у порту Приморськ Ленінградської області РФ. Відомо, що кораблі такого типу мають на борту пускову установку для запуску восьми крилатих ракет типу "Калібр". Ураження об’єкту сталося приблизно за 1000 кілометрів від північного кордону України.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що корабель, уражений у Приморську, призначався для Чорноморського флоту РФ. Корабель належить до проєкту "Каракурт", якого було побудовано п’ять одиниць. Серед них - "Аскольд", який був серйозно пошкоджений у Керчі, та "Циклон", знищений у Севастопольській бухті. Ще одну одиницю добудовували, дві - росіяни вивели до Каспію, щоб врятувати від ураження.

