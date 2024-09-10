Можна припустити, що 12,7-мм кулемет змонтований для захисту підводного човна від БПЛА.

В мережу виклали фото субмарини "Великие Луки" проекту 677М, оснащеної великокаліберним кулеметом "Утёс", встановленим на огорожі висувних пристроїв. На це звернув увагу російський військово-технічний блог bmpd.

Субмарину сфотографували перед виходом на черговий етап випробувань у Санкт-Петербурзі.

Призначення кулемета невідоме, але можна припустити, що його змонтували для того, щоб захистити корабель від БПЛА. Раніше, нагадаємо, росіяни встановили антидроновий "мангал" на атомний крейсер "Тула".

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Зазначимо, що артилерію на підводних човнах активно використовували до кінця Другої світової війни.

Через посилення засобів протичовнової оборони ця практика зійшла нанівець. У той же час, радянські та російські субмарини комплектуються переносними зенітно-ракетними комплексами.

Субмарина "Великие Луки" – довідка

Б-587 "Великие Луки" є багатоцільовим дизель-електричним підводним човном, побудованим для ВМФ Росії. Субмарину було закладено 10 листопада 2006 року під назвою "Севастополь", а 19 березня 2015 року перезакладено під новим ім'ям.

23 грудня 2022 року підводний човен був спущений на воду для добудови та випробувань. Передачу субмарини ВМФ заплановали на кінець 2024 року.

Російський флот – останні новини

Раніше експерти дійшли до висновку, що підводні човни РФ, які залишаються у Чорному морі, фактично опинилися у пастці. Вони не можуть вийти з цього моря і їх ніде обслуговувати, адже інфраструктура знаходиться під ударами ЗСУ.

Нагадаємо, 2 серпня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Як повідомлялось, мав місце приліт у районі 13-го судноремонтного заводу чорноморського флоту РФ. Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, що в Севастополі було уражено підводний човен "Ростов-на-Дону".

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