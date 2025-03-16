Марта Гичко

Враховуючи величезні витрати на сухопутні бойові дії, Росія навряд чи побачить новий авіаносець на своєму озброєнні найближчим часом.

Незважаючи на те, що російська економіка перебуває в умовах воєнного стану, більшість доступних ресурсів спрямовується на війну в Україні, що залишає мало коштів для великих військово-морських проєктів. Авіаносець проєкту 23000, відомий також як клас "Шторм", часто розглядався як потенційний майбутній проєкт для російського флоту. Однак ймовірність того, що цей авіаносець буде побудований, є досить низькою, з огляду на економічний тиск, з яким Росія стикається через свою триваючу війну в Україні, пише військовий журналіст Калеб Ларсон для 19FortyFive.

Хоча Москва віддає пріоритет витратам на оборону, ці кошти в основному йдуть на підтримку нагальних військових потреб, залишаючи мало можливостей для довгострокових проєктів, які не мають прямого відношення до війни.

Авіаносець проєкту 23000: економічні обмеження та витрати на війну

Війна в Україні поставила російську економіку на воєнний стан, коли військові витрати досягли рекордних рівнів, яких не було з часів холодної війни. І хоча витрати на оборону різко зросли, більша частина цих коштів йде на виробництво безпілотників, ракет, артилерійських снарядів та іншого обладнання, необхідного для підтримки наземної війни Росії.

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Додатково до цього значні кошти витрачаються на бонуси за реєстрацію новобранців, щоб уникнути національної мобілізації, яка була б політично непопулярною. Тому такий розподіл фінансів залишає мало можливостей для дорогих оборонних проєктів, таких як нові літаки, підводні човни чи авіаносці, що є одними з найдорожчих оборонних ініціатив.

Хоча російська суднобудівна промисловість теоретично має інституційні знання, матеріали та робочу силу для будівництва авіаносця, проєкт такої складності навряд чи стане реальністю в найближчому майбутньому.

Сучасні потреби Росії: сухопутна війна

Якщо не враховувати економічні обмеження, стратегічне значення авіаносця для Росії на сьогоднішній день обмежене. Авіаносці – це інструменти для проекції сили далеко від національних кордонів, але враховуючи труднощі Росії у веденні військових дій проти країни, з якою вона має спільний кордон, введення нового авіаносця в озброєння виглядає малозначущим з стратегічної точки зору.

Українські сили досягли кількох значних успіхів проти російського ВМС у Чорному морі, зокрема потопивши крейсер типу "Москва Слава" у 2022 році та знищивши кілька інших важливих суден. Завдяки ракетам "Гарпун", поставленим із Заходу, а також протикорабельним ракетам "Нептун" вітчизняного виробництва, а також безпілотним морським дронам, Україна змогла ефективно відштовхнути російські надводні кораблі від своїх вод. У таких умовах авіаносець мав би невелику стратегічну цінність, а також потребував би значних ресурсів для свого захисту.

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Авіаносна драма "Адмірал Кузнєцов"

Більш ймовірним сценарієм є те, що Росія буде зосереджена на капітальному ремонті та оновленні одного з авіаносців, які вже є на озброєнні, наприклад "Адмірала Кузнєцова". Цей корабель зазнав кількох значних проблем під час служби та наразі, ймовірно, є непрацюючим. Однак, незважаючи на труднощі з ремонтом "Адмірала Кузнєцова", цей процес буде значно дешевшим і реалістичнішим, ніж проєктування нового авіаносця з нуля.

Таким чином, незважаючи на те, що авіаносець проєкту 23000 розглядається як можливий майбутній проєкт, сьогодні російський флот обмежений у своїх можливостях щодо закупівлі нових великих кораблів через війну, що триває в Україні. Враховуючи величезні витрати на сухопутні бойові дії, Росія навряд чи побачить новий авіаносець на своєму озброєнні найближчим часом.

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