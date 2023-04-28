За його словами, під час контрнаступу ЗСУ повторять харківську операцію.

Зброя від партнерів для Збройних сил України, інформація про яку з'являється у публічних джерелах, стає для росіян неприємним сюрпризом.

"Як виявилося, колісні танки пішли в нашу морську піхоту, це посилить нашу легку піхоту. Також стало публічно відомо, що одна із новосформованих бригад важкої піхоти отримала американські ракети APKWS, які наводяться за лазерним променем. Ці ракети однаково добрі, як збивати російські БПЛА "Ланцет", так і акуратно вирізати російські вогневі точки десь у приміщеннях", - заявив в ефірі "Еспресо" експерт Defense Express Іван Киричевський.

Він нагадав про те, що Словенія надала нам ліцензійні копії австрійських бронетранспортерів, які гарні і будуть надійно захищати піхоту в контрнаступі.

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"Це теж для росіян сюрприз. Дуже багато чого, що зараз у наших публічних джерелах з'являється для росіян, судячи з тональності їх описів, виявляється певним неприємним сюрпризом", - сказав Киричевський.

На думку експерта, ЗСУ намагатимуться повторити успіх харківської операції під час нового контрнаступу, який очікується за декілька тижнів.

"Більш того, зважаючи на те, яким специфічним видом бойових дій є прорив ешелонованої оборони противника, яка чіпляється за фортифікацію, найбільш непомітний етап підготовки - це накопичення засобів РЕБ, які будуть гасити російський зв'язок. А також накопичення різного роду безпілотників, які будуть знищувати їхні цілі. В першу чергу, росіянам ламатимуть систему зв'язку", - підсумував він.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

У Міноборони України заявили, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України вже на фінішній прямій.

За даними ISW, у Росії пройшла хвиля "генеральських" звільнень через страх контрнаступу ЗСУ.

Американські військові переконані, що Збройні сили України перебувають у хорошій позиції для початку контрнаступу.

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