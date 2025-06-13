Станом на 2025-й Dassault Rafale все ще залишається одним із найпотужніших багатоцільових винищувачів у світі.

Винищувач Rafale знову з'явився з конформними паливними баками, що збільшують дальність польоту і корисне навантаження літака. Про це повідомляє The War Zone.

Справа в тому, що французи вже проводили подібні експерименти, однак це було вже доволі давно. Саме тому бачити Rafale у такому вигляді доволі незвично. Зараз у Мережу виклали фото двомісного літака Rafale B, оснащеного конформними паливними баками. Вони встановлені на верхній частині фюзеляжу винищувача по обидва боки.

Передбачається, що літак стане частиною експозиції напередодні Паризького авіасалону, який розпочинається у французькій столиці 16 червня. Там же були сфотографовані безпілотник типу "‎літаюче крило"‎, можливо – Dassault nEUROn, а також БПЛА Aarok. Не зрозуміло, чи є конформні паливні баки Rafale повністю працездатними, чи це лише макети.

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Передбачається, що баки не тільки покращать бойові можливості літака, але й сприятимуть його популярності на авіаційному ринку (яка і так знаходиться на дуже високому рівні, незважаючи на ціну Rafale).

Втім, далеко не всіх фанатів Rafale порадує нова опція, адже з конформними паливними баками літак став дещо схожим на "пінгвіна" (це, до речі, образливе прізвисько американського F-35).

Dassault Rafale – довідка УНІАН

Rafale є французьким багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, розробленим компанією Dassault Aviation.

Літак здійснив перший політ у 1986 році. Rafale був прийнятий на озброєння французького флоту і Повітряно-космічних сил Франції, а також в ряді інших країн. На сьогодні побудували близько 300 таких літаків.

Французи хотіли б виробляти Dassault Rafale у ще більший кількості, ніж зараз, але є проблеми. Dassault Aviation визнає, що збільшення темпів виробництва літаків ускладнене нестачею кваліфікованої робочої сили і вузькими місцями в ланцюжку поставок.

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