Україна та її союзники прагнуть підготуватися до можливого припинення допомоги від США.

На тлі побоювань з приводу скорочення підтримки з боку США Україна нарощує виробництво ключової зброї в протистоянні з Росією - артилерії. Як пише The Washington Post, у міру того, як майбутнє війни стає дедалі більш невизначеним, європейські союзники безпосередньо інвестують в артилерію українського виробництва, зокрема, САУ "Богдана", виробництво яких різко зросло під час війни з Росією - з шести на місяць у 2023 році до більш ніж 20 у 2025 році.

Один із європейських чиновників зазначив, що дедалі більше країн розглядають модель вливання грошей в оборонну промисловість України замість постачання зброї, пропонуючи швидший шлях, оскільки власні запаси Європи вичерпуються після багатьох років постачання зброї Києву.

За словами чиновника, ця стратегія також дає змогу країнам НАТО використовувати Україну як випробувальний полігон для розроблення зброї, такої як безпілотники, у яких у них немає такого великого досвіду.

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"Це безпрограшний варіант", - додав європейський чиновник. "Для нас це дешевше. Їм потрібно виробляти. І українці багато чого нас вчать".

Як зазначає WP, попри збільшення кількості безпілотників на передовій, артилерія залишається ключовою частиною конфлікту. Порівняно з безпілотниками, артилерійські знаряддя можуть більш ефективно пригнічувати траншейні операції, зупиняти штурми і вбивати супротивників.

Водночас директор агентства оборонних закупівель Міністерства оборони Арсен Жумаділов зазначив, що Україна домоглася "величезних успіхів" у виробництві зброї калібру НАТО після вторгнення Росії 2022 року. За його словами, понад 85 відсотків деталей, необхідних для "Богдани", виробляють в Україні, і до кінця року ця цифра має зрости до 95 відсотків.

"Зараз САУ виробляються в Україні в обсягах, які не мають аналогів у Європі", - сказав Жумаділов.

США і війна в Україні

18 квітня держсекретар США Марко Рубіо попередив, що Вашингтон може "умити руки" - вийти з переговорного процесу щодо України, якщо не побачить реальних зрушень.

Також NYT писало, що зараз у Білому домі практично не ведуться серйозні обговорення про подальше надання Україні військової допомоги. А європейські дипломати підтвердили, що не отримували від США чітких гарантій щодо продовження обміну розвідувальною інформацією з Києвом.

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