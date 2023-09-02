За словами Ганни Маляр, з появою CAESAR правила гри на війні змінилися.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила у себе в соціальних мережах відео, на якому в роботі показана французька самохідна артилерійська установка CAESAR, яка допомогає захисникам України нищити російських окупантів.

"Самохідна артилерійська установка CAESAR родом із Франції. В Україні з’явилася навесні 2022 року і допомогла змінити хід російсько-української війни. Технологічна та мобільна французька гаубиця швидко стала незамінним елементом у контрбатарейній боротьбі проти російської артилерії", - зазначає Маляр.

За словами Маляр, з появою CAESAR правила гри змінилися. Далекобійна французька гаубиця калібру 155-мм, здатна стріляти на 40, а при використанні "розумних" снарядів Excalibur, і на всі 50 кілометрів. Вже в одному з перших боїв CAESAR спалили два ворожі танки, одну БМП і БТР разом з екіпажами.

"САУ CAESAR Україна отримує також і з Данії. Завдяки новому шасі ці машини отримали повністю автоматизовану систему заряджання, а боєзапас вдалося збільшити з 18 до 30 снарядів, що на практиці означає лиш одне – ще більше ліквідованих ворогів", - додала Маляр.

САУ CAESAR на озброєнні української армії

Франція передала Україні цю зброю навесні 2022 року, а через рік Данія надала ЗСУ партію САУ CAESAR.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков показав нічне полювання самохідних артилерійських установок CAESAR.

УНІАН розповідав, чим хороша ця зброя і які переваги має CAESAR над радянськими зразками артилерії.

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