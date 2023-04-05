Сергій Наєв підкреслив, що техніка "проста та дуже легка в керуванні".

Захист повітряного простору Північної операційної зони підсилено ЗРК Avenger, який вже знаходиться на бойовому чергуванні.

Як повідомив Командувач Об’єднаних cил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, система ППО передана Україні партнерами зі США. Український екіпаж цієї системи пройшов відповідне навчання у Німеччині.

Наєв зазначив, що ЗРК Avenger здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об’єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, ударних безпілотників, літаків та гелікоптерів на малих висотах.

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Як підкреслив Наєв, техніка "проста та дуже легка в керуванні".

ЗРК Avenger для України - деталі

У січні Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 млрд доларів, до якого входили, зокрема, 8 систем протиповітряної оборони Avenger.

Avenger - американський самохідний зенітно-ракетний комплекс з кулеметом, який забезпечує мобільну протиповітряну оборону малої дальності для наземних підрозділів від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах. Озброєний ракетами Stinger, прицільна дальність яких 200-4500 м, та крупнокаліберним кулеметом Browning AN/M3.

Був розроблений для Збройних сил Сполучених Штатів і використовується армією США.

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