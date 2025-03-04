За словами прем'єра, сьогодні наша країна виробляє найбільше в світі бойових дронів.

Україна планує суттєво наростити виробництво бойових дронів в цьому році. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час своєї прес-конференції.

"Минулого року було виготовлено понад один мільйон, цього року наша ціль – понад два з половиною мільйона бойових дронів для наших Збройних сил. Над цим працюють понад 500 українських компаній", – повідомив державний діяч.

Шмигаль зазначив, що спроможності українського оборонного комплексу зросли до 35 млрд доларів на рік.

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"За два останні роки виробництво артилерії збільшилось втричі, бронетранспортерів – у п’ять разів, протитанкової зброї – в два рази, боєприпасів – у два з половиною рази", – заявив прем'єр.

Він додав, що зараз Україна виробляє близько третини від необхідного обсягу зброї. Метою є збільшити цей показник до 50%.

Нагадаємо, в кінці минулого року міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив, що Україна виділить понад 55 млрд гривень на виробництво озброєння та військової техніки на 2025 рік.

Основна частина цих коштів призначена для розвитку виробництва, розробки та впровадження нових технологій, а також нарощення виробничих потужностей.

А ще раніше, у вересні, західні аналітики заявили, що Україна має "вражаючі" досягнення у виробництві артилерії та снарядів до неї. Фахівці додали, що артилерія залишається (принаймні, залишалась на той момент) центральним елементом бойової тактики обох сторін конфлікту.

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