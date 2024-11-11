Франція передасть Україні шість винищувачів Mirage 2000-5F. Про це з посиланням на депутата французького парламенту Франка Джилетті повідомляє opex360.
"Шість Mirage 2000-5F до складу Збройних сил України разом із повним пакетом підтримки", – наводить агенція заяву державного діяча. За його словами, можливості щодо передачі Україні цих літаків обмежені, зокрема, темпами поставок Франції нових винищувачів типу Dassault Rafale.
Зараз Повітряно-космічні сили Франції мають лише близько сотні таких машин, що вважається недостатнім. На думку експертів, постачання Україні "Міражів" може позначатись на боєготовності французьких ПКС.
Зазначимо, що на кінець грудня минулого року у Повітряно-космічних силах Франції лишалось загалом 27 літаків типу Mirage 2000-5F. З урахуванням планів по передачі "Міражів" для потреб ЗСУ, на 2030-й ПКС Франції матимуть загалом близько 185 бойових літаків різних типів.
Передача Україні "Міражів"
Варто зазначити, що це не перший випадок, коли цифри по Mirage 2000-5F "скачуть". Наприклад, у жовтні повідомлялось про передачу Україні у 2025 році "до 20 літаків Mirage 2000".
Втім, пізніше спеціалісти прийшли до висновку, що в реальності Києву можуть передати менше 12 таких літаків.
Наприкінці жовтня була представлена перша конкретика – як тоді повідомлялось, перша партія, яку Україна отримає на початку 2025 року, буде складатись із трьох винищувачів.
Тоді ж ЗМІ писали, що вони зможуть використовувати найсучасніше європейське озброєння, а саме - крилаті ракеті SCALP та бомби Armement air-sol modulaire (AASM, A2SM або HAMMER).