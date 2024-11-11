Раніше ЗМІ повідомляли, що Франція може передати Києву до 20 таких літаків.

Франція передасть Україні шість винищувачів Mirage 2000-5F. Про це з посиланням на депутата французького парламенту Франка Джилетті повідомляє opex360.

"‎Шість Mirage 2000-5F до складу Збройних сил України разом із повним пакетом підтримки", – наводить агенція заяву державного діяча. За його словами, можливості щодо передачі Україні цих літаків обмежені, зокрема, темпами поставок Франції нових винищувачів типу Dassault Rafale.

Зараз Повітряно-космічні сили Франції мають лише близько сотні таких машин, що вважається недостатнім. На думку експертів, постачання Україні "‎Міражів"‎ може позначатись на боєготовності французьких ПКС.

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Зазначимо, що на кінець грудня минулого року у Повітряно-космічних силах Франції лишалось загалом 27 літаків типу Mirage 2000-5F. З урахуванням планів по передачі "Міражів" для потреб ЗСУ, на 2030-й ПКС Франції матимуть загалом близько 185 бойових літаків різних типів.

Передача Україні "‎Міражів"‎

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли цифри по Mirage 2000-5F "скачуть". Наприклад, у жовтні повідомлялось про передачу Україні у 2025 році "до 20 літаків Mirage 2000".

Втім, пізніше спеціалісти прийшли до висновку, що в реальності Києву можуть передати менше 12 таких літаків.

Наприкінці жовтня була представлена перша конкретика – як тоді повідомлялось, перша партія, яку Україна отримає на початку 2025 року, буде складатись із трьох винищувачів.

Тоді ж ЗМІ писали, що вони зможуть використовувати найсучасніше європейське озброєння, а саме - крилаті ракеті SCALP та бомби Armement air-sol modulaire (AASM, A2SM або HAMMER).

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