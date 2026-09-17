Скільки ядерної зброї має КНДР та куди може нею дістати: аналіз Defence Express

Північна Корея отримує набір готових ядерних технологій за відправку своїх військ для війни проти України.

Наразі, згідно більшості оцінок Північна Корея має у своєму арсеналі 60 готових до використання боєздатних ядерних зарядів, кількість яких з 2022 року зросла втричі. Водночас у міністерстві оборони Південної Кореї не виключають, що КНДР може мати в арсеналі загалом 80-120 зарядів.

Як зазначають аналітики Defence Express, частина з цих зарядів - термоядерні. Офіційно проголошена самим Пхеньяном її наявність підтверджується випробуваннями 2017 року. Тоді був зафіксований підземний вибух потужністю понад 100 кт.

Експерти відзначають, що поява у КНДР ядерної зброї відома. Загалом, завдяки отриманню контрабандних постачань з Пакистану через мережу, яка була створена розробником ядерної зброї Абдулою Кадир Ханом.

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Водночас, завдяки КНДР здійснила якісний стрибок до термоядерних зарядів, ще потрібно з’ясувати.

Аналітики звернули увагу, що за даними української розвідки, Північна Корея отримує набір готових ядерних технологій за відправку своїх військ для війни проти України Пхеньян. Зокрема, це технології у сфері тактичного ядерного озброєння та систем запуску балістичних ракет з підводних човнів.

При цьому експерти наголошують на необхідності звернути увагу на балістичні ракет КНДР, які можуть нести ядерну зброю.

Зокрема вся територія Південної Кореї прострілюється балістичними KN-23, навіть перша версія якої, Hwasong-11A, мала дальність 450-690 км. А от до будь-якої точки США КНДР може дістати своєю міжконтинентальною балістичною твердопаливною ракетою Hwasong-19, в якій легко вгадується російський "Ярс" або рідиннопаливною Hwasong-17, в який вгадується рішення з РС-28 "Сармат".

Співпраця КНДР та Росії – останні новини

Як повідомляв УНІАН, за оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), на Сумському або Харківському напрямку північнокорейські військові можуть замінити частину російських підрозділів, щоб ті змогли переміститися в район Лиману. Джерело, яке інформує про діяльність російського угруповання військ "Північ", 16 вересня повідомило, що частина російських сил на півночі України може залишити свої позиції, щоб підтримати оборону росіян у районі Лимана. За його словами, на їхнє місце можуть зайти північнокорейські військові.

Джерело стверджує, що деякі північнокорейські офіцери вже діяли "за дротом" (ймовірно, маючи на увазі міжнародний кордон), щоб отримати досвід і провести розвідку.

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