Британська компанія Pearson Enginnering представила швидкознімний зчіпний пристрій Slice, який можна встановити на основний бойовий танк і деякі інші класи броньованих бойових машин.
Завдяки такому зчепу до танка можна буде приєднати додаткове обладнання, включаючи бульдозерний відвал або систему розмінування, повідомляється на сайті компанії Pearson Enginnering.
В даний час для вирішення спеціальних завдань, на зразок розчищення завалів на дорогах, риття траншей, укладання мостів або розмінування, використовуються машини різного класу. Наприклад, розчищенням або буксируванням займаються інженерні машини розгородження, а укладанням мостів — танкові мостоукладачі. Передбачається, що Slice дозволить розширити можливості бойової бронетехніки і заощадити на використанні спеціальних броньованих машин.
Зчеп Slice: що являє собою пристрій
Зчеп Slice являє собою конструкцію, яку можна встановити в передній частині броньованої бойової машини. При цьому внесення будь-яких змін в конструкцію машини або доопрацювання її броні не буде потрібно. Закріплення зчепа проводиться за допомогою декількох болтів. Він сумісний зі зчіпними пристроями більшості причіпного додаткового обладнання.
У Slice вбудована гідравлічна система для управління додатковим обладнанням. Тиск в цій системі створюється вбудованим електронасосом. Для управління гідравлічною системою використовується система бездротового зв'язку; пульт управління розміщується всередині бронемашини. Установка зчепу на танк займає близько 15 хвилин. При цьому технікам будуть потрібні тільки ключі для затягування болтів і лебідка.
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