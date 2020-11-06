Завдяки такому зчепу до танка можна буде приєднати додаткове обладнання, включаючи бульдозерний відвал або систему розмінування.

Британська компанія Pearson Enginnering представила швидкознімний зчіпний пристрій Slice, який можна встановити на основний бойовий танк і деякі інші класи броньованих бойових машин.

Завдяки такому зчепу до танка можна буде приєднати додаткове обладнання, включаючи бульдозерний відвал або систему розмінування, повідомляється на сайті компанії Pearson Enginnering.

В даний час для вирішення спеціальних завдань, на зразок розчищення завалів на дорогах, риття траншей, укладання мостів або розмінування, використовуються машини різного класу. Наприклад, розчищенням або буксируванням займаються інженерні машини розгородження, а укладанням мостів — танкові мостоукладачі. Передбачається, що Slice дозволить розширити можливості бойової бронетехніки і заощадити на використанні спеціальних броньованих машин.

Зчеп Slice: що являє собою пристрій

Зчеп Slice являє собою конструкцію, яку можна встановити в передній частині броньованої бойової машини. При цьому внесення будь-яких змін в конструкцію машини або доопрацювання її броні не буде потрібно. Закріплення зчепа проводиться за допомогою декількох болтів. Він сумісний зі зчіпними пристроями більшості причіпного додаткового обладнання.

У Slice вбудована гідравлічна система для управління додатковим обладнанням. Тиск в цій системі створюється вбудованим електронасосом. Для управління гідравлічною системою використовується система бездротового зв'язку; пульт управління розміщується всередині бронемашини. Установка зчепу на танк займає близько 15 хвилин. При цьому технікам будуть потрібні тільки ключі для затягування болтів і лебідка.

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Автор: Олег Давигора