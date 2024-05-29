Мова йде про десятки тисяч боєприпасів.

Перші артилерійські снаряди, зібрані у рамках чеської ініціативи з пошуку боєприпасів для української армії, будуть в Україні вже найближчим часом.

Про це розповів розповів чеський прем'єр-міністр Петр Фіала під час неформальної зустрічі українських союзників у Празі, пише Європейська правда. За його словами, вже 15 країн Євросоюзу та НАТО виділили понад 1,6 мільярда євро на покращення обороноздатності України.

"Як я і обіцяв, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями", - сказав Фіала. Відео дня

Що відомо про чеську ініціативу:

Нагадаємо, раніше Євросоюз пообіцяв передати українському війську мільйон боєприпасів вже до весни 2024 року, однак цього не сталося. Потрібну кількість мають надати до кінця року.

Згодом Чехія оголосила, що вони знайшли для України сотні тисяч снарядів, але на них треба зібрати гроші. Пізніше мова вже йшла про понад 1 мільйон боєприпасів. У квітні повідомлялося, що до чеської ініціативи доєдналися 20 країн, деякі з них роблять це таємно.

Навесні у Польщі заявили, що можуть допомогти з доставкою цих снарядів в Україну. Країна також доєдналася до ініціативи Чехії.

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