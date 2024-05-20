Не всі офіційні особи поділяють оптимістичний погляд на просування сміливої ​​пропозиції.

Через три місяці після початку масової закупівлі боєприпасів для України чеські чиновники поділяються різними оцінками того, як це відбувається. Про це пише Defense News.

"Ініціатива під керівництвом Чехії щодо фінансування та термінової закупівлі артилерійських боєприпасів для України стабільно просувається – перші 180 000 снарядів були замовлені, і вони повинні надійти до червня", – сказав Франтішек Шульц, перший заступник міністра оборони Чеської Республіки.

За його словами, Прага активно співпрацює з країнами-партнерами, щоб отримати додаткові фінансові ресурси та забезпечити "постійне постачання боєприпасів" в Україну в найближчі місяці.

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"Однак не всі офіційні особи, схоже, поділяють такий самий оптимістичний погляд на стан сміливої ​​пропозиції, яка передбачає закупівлю вкрай необхідних 122-мм і 155-мм артилерійських снарядів на світовому ринку. ... Президент Чехії Петр Павел сказав, що ініціатива не просувається так швидко, як передбачалося, частково через те, що російський уряд знав подробиці операції", - пише видання.

За словами глави Чеської держави, "чим більше людей знають про ініціативу, тим більша конкуренція".

"З одного боку, це потрібно було оприлюднити, щоб заручитися підтримкою інших країн, але з іншого ми також розкрили свої карти", – сказав Павел.

Видання зазначає, що перейти тонку межу між прозорістю та непомітністю було складно для союзників Києва. Позаяк протягом усієї війни в Україні дехто намагався поєднати занепокоєння з приводу того, що занадто багато розкривають свої плани Москві, і бути максимально відповідальним.

"Також зростає занепокоєння щодо можливості того, що Росія перехопить оперативні деталі закупівель, пов’язаних з Україною, після витоку телеконференції ВПС Німеччини про можливе відправлення до Києва крилатих ракет Taurus", - йдеться у матеріалі.

Шульц додав, що виконання вимог безпеки та специфічних вимог Збройних сил України також "займає дуже багато часу", при цьому "важливо передати нагальність ситуації в Україні та критичну потребу в підтримці".

"Чеська ініціатива" щодо закупівлі снарядів для України

Протягом кількох місяців Чехія таємно шукала за межами ЄС боєприпаси для України і зрештою знайшла 800 тисяч боєприпасів. Міністерство оборони країни заявило, що координує зусилля та заручилося попередніми зобов'язаннями від Канади та Данії, а також низки інших держав.

Також УНІАН повідомляв, що Литва приєдналася до ініціативи Чехії із закупівлі снарядів для України. Країна виділила 35 млн євро на боєприпаси для Києва.

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