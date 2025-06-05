Минулого місяця міністр оборони США Піт Хегсет уповноважив Пентагон поставляти закуплені для України детонатори для ракет підрозділам ВПС США на Близькому Сході.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перенаправити ключову технологію боротьби з безпілотниками, призначену для України, американським силам. Про це повідомляє The Wall Street Journal, зазначаючи, що це відображає ослаблення прихильності Пентагону обороні Києва.

"Минулого тижня Пентагон повідомив Конгрес про те, що спеціальні детонатори для ракет, які Україна використовує для збивання російських безпілотників, тепер виділяються підрозділам ВПС США на Близькому Сході", - пише видання.

За даними WSJ, у службовій записці минулого місяця міністр оборони США Піт Хегсет уповноважив підрозділ Пентагону, що забезпечує задоволення потреб командирів у зброї, постачати детонатори ВПС США, хоча спочатку вони були закуплені для України. Водночас Пентагон повідомив Комітету Сенату зі збройних сил, що потреба американських військових у детонаторах є "невідкладною проблемою, виявленою міністром оборони".

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"Рішення переспрямувати компонент демонструє дефіцит найважливіших оборонних позицій, оскільки Україна готується до нових атак російських безпілотників і ракет, у той час як підрозділи ВПС США на Близькому Сході готуються до можливого конфлікту з Іраном або відновлення бойових дій із бойовиками-хуситами в Ємені", - пише WSJ.

У статті наголошується, що прихильники цього кроку кажуть, що у Пентагону є повноваження вжити таких дій відповідно до законопроєкту про надзвичайні військові витрати.

"Водночас ці дії викликали побоювання серед прихильників України в Конгресі, які кажуть, що Пентагон не пояснив, який вплив цей крок матиме на українську оборону чи є потреба ВПС терміновою".

Що це за зброя

Детонатори призначені для вдосконаленої системи високоточної зброї, США постачали цю технологію Україні протягом кількох років. Як пише WSJ, українці використовували її в ракетній системі класу "земля-повітря" для захисту від російських безпілотників, і Пентагон розхвалював її ефективність

Найважливішим компонентом є "безконтактний детонатор", який підриває вибухівку, коли ракета наближається до безпілотника.

Військово-повітряні сили адаптували ракети таким чином, щоб їх могли запускати винищувачі F-16 і F-15E проти безпілотників. Система дешевша, ніж ракети класу "повітря-повітря" Sidewinder і AMRAAM.

Як нагадує видання, адміністрація Байдена відправила Україні детонатори в рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки в Україні. Хоча кошти на програму було витрачено, постачання в Україну заплановано цього і наступного року, якщо тільки адміністрація Трампа не перенаправить більше систем для поповнення запасів армії США.

США та Україна

Раніше Bloomberg писало, що США відмовляються надати засоби протиповітряної оборони для підтримки "сил стримування", які Велика Британія і Франція планують розмістити в післявоєнній Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що поговорив телефоном із російським лідером Володимиром Путіним. За словами Трампа, під час розмови Путін заявив, що "йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".

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