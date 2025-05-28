Він зазначив, що Україна використовує різні засоби для збиття дронів - не тільки літаки, а й дрони перехоплювачі.

Президент України Володимир Зеленський не думає, що росіяни дійсно здатні наростити обстріли "Шахедами" до 1000 дронів на добу, однак Україна готова до такого розвитку подій. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з журналістами, яка відбулася 27 травня.

Він зазначив, що росіяни намагаються наростити виробництво до 300-350 дронів на добу, і це для них реальний результат, однак планів по виробництву 500 дронів на добу вони зараз досягти не спроможні.

"Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде", - зауважив президент.

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Він зазначив, що Україна використовує різні засоби для збиття дронів - не тільки літаки, а й дрони перехоплювачі:

"Ми розуміємо, яку кількість "Міражі", F-16 спроможні збити за один виліт і скільки ми можемо їх одночасно використовувати в повітрі. Також ми просуваємося в напрямі перехоплювачів "дрон-дрон"... Це була проблема з "шахедами", які вони запускали на такій висоті, що мобільні вогневі групи не можуть збивати. Ми знайшли цю відповідь в дронах-перехоплювачах".

Він також зауважив, що Україна у свою чергу також нещодавно завдала одночасного удару на фронті 400 маленькими дронами, в результаті було знищено понад 40 одиниць ворожої техніки, і українські військові здатні продемонструвати "в рази більше, ніж ця операція".

Також президент додав, що Україні теж потрібно мати тисячу дронів, питання лише у виробничих спроможностях.

"До речі, далекобійних дронів, які складні, – ми можемо застосовувати 100 на добу. Це говорить про те, що "рускіє" почнуть відчувати все це, якщо партнери нам допоможуть. І буде у нас так само, як у "рускіх", 300-500 на добу, – ми дуже близькі до цього. Тобто питання вже не у виробничих спроможностях. Головне, що у нас це вийшло. Питання фінансове", - зазначив він.

Росія нарощує масштаби ударів

Раніше видання The Economist писало, що росіяни хочуть виробляти по 500 "Шахедів" на день. У виданні попередили, що якщо росіяни доб'ються своєї мети, то удари по Україні 1000 дронами одночасно можуть стати реальністю.

Водночас начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зауважив, що хоча такого сценарію виключати не можна, однак Росія не зможе безкінечно виготовляти "шахеди" у такій кількості, оскільки це потребує величезних грошей.

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