Навіть найпотужніші танки більше не можуть обходитися без захисту від дронів.

Масові атаки безпілотників, які націлюються на військову техніку, стала визначальним елементом війни в Україні, і українська та російська армії працюють над тим, щоб адаптуватися до цієї зростаючої загрози.

Як пише Business Insider, у багатьох випадках елітну бронетехніку, яка коштує мільйони, знищують системи вартістю всього кілька сотень доларів. Тож тепер антидроновий захист став звичайним явищем. Танки часто оснащуються великими звареними "клітками", які не дають змоги дронам, що вибухнули, вивести їх з ладу.

"Дедалі більше людей сходяться на думці, що ці клітки і подібні до них засоби захисту нікуди не подінуться, тому що безпілотні системи - майбутнє війни", - пише BI.

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Як зазначив Марк Кансіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, оскільки безпілотники, як і протитанкова зброя, дедалі частіше і частіше з'являтимуться на війні, такий захист стане постійною частиною обладнання бронетехніки.

"У майбутньому, - пояснив він, - ви побачите, що або танки вже будуть оснащені ними, або буде стандартний комплект, який можна буде встановити".

На фотографіях, нещодавно опублікованих у мережі, показано танк M1A1 Abrams від США з імпровізованими клітками. Як зазначає BI, ці клітки були побудовані з боків і зверху вежі, забезпечуючи танку зовнішній захист від безпілотних літальних апаратів, що вибухають, особливо невеликих FPV-безпілотників.

"Останні фотографії свідчать про те, що навіть "Абрамсу", який вважається найкращим танком, отриманим Україною від західних союзників, потрібна додаткова допомога для захисту від безпілотників та інших протитанкових засобів", - зазначає BI.

Зазначається, що ранні моделі такої броні закривали тільки певні ділянки машини - наприклад, верхню частину, а бокові та задні частини залишалися відкритими. Однак нова клітка українського танка Abrams виглядає так, начебто її розробили більш цілеспрямовано, щоб додати ще один рівень захисту і потенційно підвищити виживаність екіпажу.

Танки Abrams в Україні

Українські екіпажі, які працюють на поставлених США танках Abrams, розповіли про низку недоліків бронетехніки, що ставить під сумнів їхню корисність на фронтах війни. Зокрема, екіпажі, навчені в Німеччині, заявили, що танки не мають достатньої броні, яка могла б зупинити сучасну зброю.

Раніше експерти розповідали, що і українські, і російські війська намагаються розробити контрзаходи для захисту танків від безпілотників, які, за словами експертів, стають дедалі серйознішою проблемою навіть для техніки, що швидко рухається.

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